Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

Si Universitario sale campeón: los posibles rivales de Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1

Universitario se perfila a ganar el Torneo Clausura y se confirmó que de todas formas habrán playoffs. Conoce los posibles rivales de Alianza Lima en la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima tiene posibles rivales para los playoffs de la Liga 1.
Alianza Lima tiene posibles rivares para los playoffs de la Liga 1.
Pese a que Universitario salga campeón del Torneo Clausura, y por ende alce la Liga 1, se jugarán playoffs en el fútbol peruano y Alianza Lima ya conoce a sus posibles rivales. Esta noticia ha causado gran sorpresa en muchos hinchas, pero lo cierto es que estos partidos extra tienen la misión de definir a los puesto de Perú 2, 3 y 4 para la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Sergio Peña no fue convocado a la selección peruana.

PUEDES VER: Sergio Peña lanza duro comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "Es una..."

Resulta que, dependiendo la posición en el Acumulado, tres clubes definirán en qué orden acceden al torneo de clubes más importante de la Conmebol, pero solo uno de ellos avanzará directamente a la Fase de Grupos. Para más información al respecto puedes ingresar aquí. En ese sentido, los blanquiazules de momento parecen clasificados a esta mini competición y es poco probable que vaya a puestos de Copa Sudamericana, por lo que sus aficionados desean saber quiénes serán sus oponentes.

Posibles rivales de Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1

Si el Torneo Clausura 2025 acabara hoy, Alianza Lima culminaría en al tercera posición de la tabla acumulada y jugaría los playoffs de la Liga 1. Su oponente sería Sporting Cristal que marcha cuarto, aunque está a solo tres unidades de Melgar y los rojinegros son otro posible rival para los blanquiazules. El vencedor de esta llave enfrentará al segundo lugar de la clasificación anual.

De momento, ese contrincante que espera a los íntimos es Cusco FC, quien tiene solo un punto más en el Acumulado. En síntesis, esos tres clubes mencionados son los posibles rivales para el equipo dirigido por Néstor Gorosito. Más abajo del 'Dominó' aparece Deportivo Garcilaso, pero tiene 45 puntos y está 6 por detrás de los celestes, siendo poco probable que lo desplace.

Tabla acumulada de la Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario293866
2. Cusco FC292256
3. Alianza Lima291755
4. Sporting Cristal291951
5. Melgar301348
6. Garcilaso291145
7. Sport Huancayo31345
8. Alianza Atlético281044
9. ADT30-644
10. Cienciano29538
11. Los Chankas28-1038
12. Atlético Grau29036
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II28-1030
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. Ayacucho29-2225
17. UTC29-2425
18. Alianza Universidad29-2821
19. Binacional---

