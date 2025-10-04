Alianza Lima vs Alianza Universidad: el sorpresivo once de Gorosito para dar el batacazo en Huánuco

Alianza Lima busca seguir por la senda del triunfo cuando se mida ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Los blanquiazules deberán aprovechar la dura caída de los 'Azulgranas' para tratar de sumar de visita. Previo al partido, conoce las posibles alineaciones de Roberto Mosquera y Néstor Gorosito.

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Eryc Castillo, Hernán Barcos, Kevin Quevedo .

Teniendo en cuenta la convocatoria, se tendrán dos regresos trascendentales en la zaga del elenco victoriano como Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes cumplieron con su respectivas fechas de suspensión y ahora podrán estar nuevamente bajo las órdenes del 'Pipo' Gorosito. Además se perfilan como titulares.

A su vez, se esperan novedades en la volante de Alianza Lima. Como la presencia de Sergio Peña y Alan Cantero. Así como los eventuales regresos de Enrique, Barcos y la 'Culebra' Castillo. El comando técnico del equipo íntimo no quiere seguir dando ningún margen de error en la recta final del Clausura y su objetivo será lograr los tres puntos para seguir en la lucha por el título nacional.

Alianza Lima apunta a dar el golpe de la fecha ante Alianza Universidad

En esa línea, de no existir algún cambio de última hora, el conjunto grone irá de la siguiente manera: Viscarra en el arco, Trauco y Enrique por las bandas, Garcés y Trauco como defensas centrales. En el mediocampo, Cantero, Peña y Gaibor. Mientras que, Castillo, Quevedo y el 'Pirata' tienen chances de ir desde el vamos.

Alineación de Alianza Universidad:

Pedro Ynamine, Alexi Gómez, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Gerson Iraola, Jesús Barco, Carlos Ascues, Jeremy Canela, Marcos Lliuya, Rick Campodónico, Yorleys Mena.

Por otro lado, Alianza Universidad de Huánuco necesita volver a reencontrarse con un triunfo en la Liga 1, tras haber caído por goleada (5-1) ante Sport Huancayo en la Ciudad Incontrastable. El elenco de Roberto Mosquera no sabe lo que es ganar desde hace cuatro partidos, situación que empieza a preocupar al DT a poco de un crucial enfrentamiento.

Yorleys Mena es la principal carta de gol en Alianza Universidad

Ante Alianza Lima es espera la inclusión de Jesús Barco en la volante del equipo por el suspendido Edson Aubert, quien recibió una tarjeta roja ante el cuadro huancaíno. Además de ello, los locales ya tienen en mente una potente oncena con varios de sus referentes. Destacan Alexi Gómez y Carlos Ascues como dos futbolistas con pasado en La Victoria, y Yorleys Mena siendo la principal carta de gol.