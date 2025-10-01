- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Roberto Mosquera y la tajante advertencia previo a enfrentar a Alianza Lima: "Que se dedique a..."
El DT de Alianza Universidad, Roberto Mosquera, se mostró firme en sus declaraciones previo al partido ante Alianza Lima por el Torneo Clausura.
Roberto Mosquera es uno de los técnicos que viene afrontando un complicado panorama dirigiendo a Alianza Universidad. El estratega nacional se encuentra al borde del descenso y necesita sumar puntos a como de lugar en el Torneo Clausura. Justamente, viene de caer 5-1 ante Sport Huancayo y ahora afrontarán un duro cotejo ante Alianza Lima.
PUEDES VER: Zambrano desafiante tras su expulsión en derrota de Alianza: "Para todos los 'sapos' tengo…"
Tras ser goleado en la 'Incontrastable' por 5-1, Mosquera asumió la responsabilidad de la situación y manifestó estar preparado para soportar la presión que amerita momentos así. De hecho, dio fuertes palabras respecto a las críticas que recibe de los aficionados, por lo que dejó en claro que trabajará para sacar adelante a los huanuqueños.
"El equipo está bien preparado, pero acá tenemos que acostumbrarnos a jugar con presión. Yo jugué al fútbol y me acostumbré a hacerlo. El que no puede, mejor que se dedique a otros deportes como el ajedrez. Ya estoy acostumbrado a estos momentos y haremos todo lo posible por salir adelante. No es fácil, pero vamos a seguir trabajando para revertir esta situación", declaró.
Alianza Universidad viene de perder ante Sport Huancayo.
Del mismo modo, expresó cierto malestar por ver que su equipo se queda con 10 hombres por expulsiones innecesarias. Indica que este hecho afecta al rendimiento del equipo en cada partido, por lo que espera hablar con sus dirigidos para no cometer esos errores.
"Yo me tengo que hacer cargo de todo lo que sucede, pero de lo que no me puedo responsabilizar son de las expulsiones. No sabemos qué hubiera pasado si terminábamos con 11 jugadores porque siempre con 10 todo se complica mucho más. Tenemos que concientizarnos de que esto lo sacamos adelante todos, pero hay que evitar regalar ventajas como", agregó.
Próximo partido Alianza Lima vs Alianza Universidad: fecha, día, hora y canal
El partido entre Alianza Lima vs Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 se juega este domingo 5 de octubre a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT) con la transmisión en vivo de L1 MAX por DIRECTV y Win TV.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50