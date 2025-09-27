0
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC por el Clausura

Mosquera dio rotundo comentario sobre Alianza Universidad tras quedar cerca del descenso: "Es un equipo..."

Roberto Mosquera dio la cara luego de la derrota ante Sport Boys en condición de local y dio un fuerte mensaje sobre su equipo, Alianza Universidad, al quedar muy cerca del descenso de la Liga 1.

Luis Blancas
Roberto Mosquera dió fuerte comentario sobre el rendimiento de su equipo, Alianza Universidad, tras quedar cerca del descenso de la Liga 1
Roberto Mosquera dió fuerte comentario sobre el rendimiento de su equipo, Alianza Universidad, tras quedar cerca del descenso de la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Universidad perdió 3 a 2 ante Sport Boys en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se llevó a cabo en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Si el campeonato nacional terminara hoy, estarían en condición de descendidos. Posteriormente, el entrenador Roberto Mosquera salió al frente para brindar un comentario contundente sobre su equipo.

Así marcha el Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

PUEDES VER: Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación de la fecha 11

Roberto Mosquera dio fuerte mensaje sobre su equipo, Alianza Universidad, tras quedar cerca del descenso de la Liga 1

A través de una conferencia de prensa, Mosquera fue consultado sobre cómo se siente al perder un duelo tan importante en la lucha por salir del descenso ante Boys y dejó una contundente respuesta explicando lo que le hace falta a Alianza Universidad para ganar partidos así.

Video: Huánuco Fútbol

"Yo he venido sabiendo que no tengo una vara mágica, no hay respuesta para eso (salvar del descenso). En un mes ganamos tres partidos, y el equipo en los últimos 7 meses solo había ganado 2, eso quiere decir que hemos avanzado. Este es un equipo que se ha mentalizado en lo que quiere, pero hay una distancia entre lo que producimos y el marcador, y tenemos que ajustar eso para salir de este momento incómodo", manifestó.

A su vez, Roberto Mosquera dejó en claro que, a pesar de no sostener un resultado, la plantilla tiene claro cuál es el estilo de juego que el extécnico de Sporting Cristal y Alianza Lima trata de imponer ante sus contrincantes en la Liga 1.

"Sigo corrigiendo, tratando de mejorar. Lo alentador es que tenemos un modelo de juego con el que podemos enfrentarnos a cualquier equipo, pero lo que no podemos permitirnos es cometer errores. Asumo la responsabilidad en las derrotas, estoy preparado para entender que es parte del proceso", dejó en claro.

Por último, hizo un breve análisis de la derrota por 3 a 2 ante Sport Boys en Huánuco, lo que significa que el equipo continúa hundiéndose en la última posición de la tabla acumulada. Si esta situación persiste, estaría en riesgo de descender.

"En el fútbol no hay justicia, tenemos que ser inteligentes a la hora de voltear un partido, estando ‘sin piernas’ y buscar el tercer gol, debíamos protegernos porque ya no teníamos fuerzas. Es uno de los mejores partidos que hemos jugado, aunque el marcador diga otra cosa”, concluyó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alineaciones de Universitario vs Cusco FC: este el once confirmado de Jorge Fossati

  2. Universitario vs Cusco FC EN VIVO por GOLPERÚ: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones

  3. Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano