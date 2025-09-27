Mosquera dio rotundo comentario sobre Alianza Universidad tras quedar cerca del descenso: "Es un equipo..."

Alianza Universidad perdió 3 a 2 ante Sport Boys en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se llevó a cabo en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Si el campeonato nacional terminara hoy, estarían en condición de descendidos. Posteriormente, el entrenador Roberto Mosquera salió al frente para brindar un comentario contundente sobre su equipo.

Roberto Mosquera dio fuerte mensaje sobre su equipo, Alianza Universidad, tras quedar cerca del descenso de la Liga 1

A través de una conferencia de prensa, Mosquera fue consultado sobre cómo se siente al perder un duelo tan importante en la lucha por salir del descenso ante Boys y dejó una contundente respuesta explicando lo que le hace falta a Alianza Universidad para ganar partidos así.

Video: Huánuco Fútbol

"Yo he venido sabiendo que no tengo una vara mágica, no hay respuesta para eso (salvar del descenso). En un mes ganamos tres partidos, y el equipo en los últimos 7 meses solo había ganado 2, eso quiere decir que hemos avanzado. Este es un equipo que se ha mentalizado en lo que quiere, pero hay una distancia entre lo que producimos y el marcador, y tenemos que ajustar eso para salir de este momento incómodo", manifestó.

A su vez, Roberto Mosquera dejó en claro que, a pesar de no sostener un resultado, la plantilla tiene claro cuál es el estilo de juego que el extécnico de Sporting Cristal y Alianza Lima trata de imponer ante sus contrincantes en la Liga 1.

"Sigo corrigiendo, tratando de mejorar. Lo alentador es que tenemos un modelo de juego con el que podemos enfrentarnos a cualquier equipo, pero lo que no podemos permitirnos es cometer errores. Asumo la responsabilidad en las derrotas, estoy preparado para entender que es parte del proceso", dejó en claro.

Por último, hizo un breve análisis de la derrota por 3 a 2 ante Sport Boys en Huánuco, lo que significa que el equipo continúa hundiéndose en la última posición de la tabla acumulada. Si esta situación persiste, estaría en riesgo de descender.

"En el fútbol no hay justicia, tenemos que ser inteligentes a la hora de voltear un partido, estando ‘sin piernas’ y buscar el tercer gol, debíamos protegernos porque ya no teníamos fuerzas. Es uno de los mejores partidos que hemos jugado, aunque el marcador diga otra cosa”, concluyó.