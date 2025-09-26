¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC y dónde ver partido clave por el Clausura?

Universitario recibirá a Cusco FC en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura. Este partido es clave para ambos equipos que están peleando por lograr el título. En la 'U' se ilusionan con el tricampeonato de la Liga 1 de manera directa, mientras el cuadro imperial quiere demostrar que su caída ante ADT solo fue un desliz y el sueño por el campeonato está intacto.

¿Cuándo juega Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario y Cusco FC se realizará el sábado 27 de septiembre en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC?

GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV, transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partidazo entre Universitario contra Cusco FC. Por streaming, el duelo estará disponible por Movistar Play.

¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC?

México: 5:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (día siguiente)

¿Cómo llega Universitario?

Universitario, impulsado por su hista, llega al compromiso con la ilusión de lograr el tricampeonato. El agónico triunfo ante UTC en Trujillo les permitió volver a la punta del Torneo Clausura. Jorge Fossati resaltó el gran trabajo de sus dirigidos, pero aseguró que ellos van paso a paso.

"Este partido tiene la particularidad de que es contra uno de los rivales directos. No es el único, pero es uno de los rivales directos, así que tiene ese plus de importancia", expresó el entrenador crema.

Álex Valera es la gran figura de Universitario

Además, el 'Nonno' anunció que Horacio Calcaterra y Gabriel Costa están lesionados, por lo tanto, no estarán ante Cusco FC. Sin embargo, se confirmó que Anderson Santamaría volverá al once titular.

"Algunos que todavía no han podido retomar al entrenamiento normal, caso de Gabriel Costa. Horacio Calcaterra que tiene molestias, una pequeña lesión y está descartado para este partido (contra Cusco FC). Es una molestia que ya arrastraba antes del partido en Trujillo, lamentablemente recrudeció un poco y ha tenido que parar", indicó.