¿En qué puesto está Universitario, Alianza y Cristal en la clasificación del Mundial de Clubes?

Los equipos brasileños han sacado ventaja en la clasificación al próximo Mundial de Clubes 2029. En Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes sueñan con conseguir su participación al ansiado torneo internacional que reúne a equipos de todo el mundo que juegan entre sí. Conoce cuáles son las posiciones actuales.

El Mundial de Clubes 2025 tuvo al Chelsea como campeón y demostró que este formato llegó para quedarse y ser el torneo más visto en el fútbol. Los equipos sudamericanos han empezado a sumar puntos para lograr su pase a la próxima edición, pero a los clubes peruanos no les está yendo tan bien.

Tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

De momento, no hay sede confirmada para la segunda edición del Mundial de Clubes y los únicos clasificados para el torneo a realizarse en el 2029 son Cruz Azul de México, PSG, Al-Ahli y FC Pyramids. Así va la clasificación, según reveló la CONMEBOL.

Palmeiras - 40 puntos

Racing - 34 puntos

Flamengo - 32 puntos

Liga de Quito - 32 puntos

Estudiantes - 28 puntos

Sao Paulo - 25 puntos

Vélez - 24 puntos

River - 23 puntos

Botafogo - 21 puntos

Peñarol - 20 puntos

Internacional - 17 puntos

Atlético Nacional - 17 puntos

Libertad - 16 puntos

Universitario - 15 puntos

Fortaleza - 15 puntos

Central Córdoba - 14 puntos

Cerro Porteño - 14 puntos

Universidad de Chile - 13 puntos

Independiente del Valle - 11 puntos

Bahía - 10 puntos

Nacional - 10 puntos

Atl. Bucaramanga - 9 puntos

Bolívar- 9 puntos

S.A. Bulo bulo - 9 puntos

Alianza Lima - 9 puntos

Palmeiras figura en la primera posición de la clasificación.

Los equipos sudamericanos que busquen clasificar al Mundial de Clubes 2029 deberán figurar entre los primeros cuatro puestos de la tabla final o según la cantidad de cupos que ofrezca la FIFA en cada liga, ya que solo se clasifican 32 equipos.

En el caso de Sudamérica, los clasificados al próximo torneo saldrán de los cuatro campeones de las ediciones de la Copa Libertadores y también las dos primeras posiciones en el ranking o tabla final.