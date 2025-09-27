0
¿En qué puesto está Universitario, Alianza y Cristal en la clasificación del Mundial de Clubes?

La reciente edición del Mundial de Clubes fue todo un éxito y se convirtió en uno de los torneos más vistos en diferentes países. Los equipos ya piensan en su clasificación.

Jasmin Huaman
Tabla de clasificación del Mundial de Clubes 2029 con los equipos peruanos.
Tabla de clasificación del Mundial de Clubes 2029 con los equipos peruanos. | Foto: Composición Líbero
Los equipos brasileños han sacado ventaja en la clasificación al próximo Mundial de Clubes 2029. En Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes sueñan con conseguir su participación al ansiado torneo internacional que reúne a equipos de todo el mundo que juegan entre sí. Conoce cuáles son las posiciones actuales.

El Mundial de Clubes 2025 tuvo al Chelsea como campeón y demostró que este formato llegó para quedarse y ser el torneo más visto en el fútbol. Los equipos sudamericanos han empezado a sumar puntos para lograr su pase a la próxima edición, pero a los clubes peruanos no les está yendo tan bien.

Tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

De momento, no hay sede confirmada para la segunda edición del Mundial de Clubes y los únicos clasificados para el torneo a realizarse en el 2029 son Cruz Azul de México, PSG, Al-Ahli y FC Pyramids. Así va la clasificación, según reveló la CONMEBOL.

    1. Palmeiras - 40 puntos
    2. Racing - 34 puntos
    3. Flamengo - 32 puntos
    4. Liga de Quito - 32 puntos
    5. Estudiantes - 28 puntos
    6. Sao Paulo - 25 puntos
    7. Vélez - 24 puntos
    8. River - 23 puntos
    9. Botafogo - 21 puntos
    10. Peñarol - 20 puntos
    11. Internacional - 17 puntos
    12. Atlético Nacional - 17 puntos
    13. Libertad - 16 puntos
    14. Universitario - 15 puntos
    15. Fortaleza - 15 puntos
    16. Central Córdoba - 14 puntos
    17. Cerro Porteño - 14 puntos
    18. Universidad de Chile - 13 puntos
    19. Independiente del Valle - 11 puntos
    20. Bahía - 10 puntos
    21. Nacional - 10 puntos
    22. Atl. Bucaramanga - 9 puntos
    23. Bolívar- 9 puntos
    24. S.A. Bulo bulo - 9 puntos
    25. Alianza Lima - 9 puntos
Mundial de Clubes

Palmeiras figura en la primera posición de la clasificación.

Los equipos sudamericanos que busquen clasificar al Mundial de Clubes 2029 deberán figurar entre los primeros cuatro puestos de la tabla final o según la cantidad de cupos que ofrezca la FIFA en cada liga, ya que solo se clasifican 32 equipos.

En el caso de Sudamérica, los clasificados al próximo torneo saldrán de los cuatro campeones de las ediciones de la Copa Libertadores y también las dos primeras posiciones en el ranking o tabla final.

