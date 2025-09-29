¡Se salva! Hinchas de Alianza Lima elogian actuaciones de futbolista pese racha de derrotas

La racha negativa de derrotas en Alianza Lima continúa y es que no pudieron conseguir una victoria frente a Cienciano en Cusco. Esto reconfirma el mal momento que está atravesando el club blanquiazul. En medio de todo ello, los hinchas pudieron destacar el buen rendimiento de un futbolista que se destaca siempre que es titular.

Alianza Lima perdió por 2 goles a 1 ante Cienicano y con este resultado se alejan cada vez más del objetivo que es luchar por el Torneo Clausura 2025. El panorama no pinta para nada bien y mantiene a los hinchas en la incertidumbre en cada jornada. Entre tantos malos resultados, los hinchas han destacado la actitud de uno de los líderes del plantel.

Fernando Gaibor es elogiado por hinchas de Alianza Lima

Se trata del ecuatoriano Fernando Gaibor, quien fue uno de los titulares ante Cienciano y durante todo el partido se mostró firme en la lucha de llevar al cuadro blanquiazul a la victoria, pero lamentablemente no fue así. El centrocampista es el eje principal y es quien busca manejar los ritmos en el equipo.

"Él, junto a Castillo y Viscarra, deben de ser parte de la columna del próximo año. En los últimos 5 años (sin contar a Barcos y Peruzzi) no recuerdo otros extranjeros que hayan sido tan determinantes en Alianza", "Fernando es de lejos mejor jugador. En situaciones normales debería ser de los primeros en renovar", "A pesar de la derrota, quiero reconocer la labor de Gaibor y no solo por este partido porque así como hoy, durante el año ha tenido partidos discretos, pero es el único que siempre quiere jugar, busca generar peligro, tener la pelota, pero sobre todo, es de los pocos que reclama las injusticias y no se esconde cuando las papas queman", son las opiniones que se leen en X.

Una gran cantidad de mensajes por parte de los hinchas de Alianza Lima demostraron el reconocimiento y respeto que le tienen los hinchas a Fernando Gaibor y hay quienes aseguran debería ser el capitán del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Con la camiseta de Alianza Lima, Fernando Gaibor ha tenido grandes actuaciones y en lo que va de la temporada 2025, el ecuatoriano jugó 41 partidos, logrando marcar 2 goles y 5 asistencias.