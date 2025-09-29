Asistente técnico de Alianza Lima critica fuertemente al arbitraje ante Cienciano: "Sometidos..."

La actual mano derecha del técnico argentino resaltó el mal control que hubo por parte de la terna arbitral y que terminó afectando a Alianza Lima. El equipo de La Victoria está en la sexta posición y sus posibilidades de conseguir el campeonato nacional se siguen alejando tras la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC.

Los dos goles de Cienciano vinieron en los primeros 15 minutos y esto desconcertó completamente a Alianza Lima. A pesar del descuento de Paolo Guerrero, los íntimos no pudieron ni siquiera concretar el empate para llevarse un punto de Cusco. La frustración del plantel también se vio reflejada en las declaraciones de Gustavo Zapata, asistente técnico de Néstor Gorosito, quien no dudó en hablar sobre la actuación del árbitro Jonathan Zamora.

Asistente de Gorosito arremete contra arbitraje ante Cienciano

Durante la conferencia de prensa tras el partido ante Cienciano, Gustavo Zapata se refirió a las decisiones del árbitro de Zamora que terminaron perjudican a Alianza Lima, además, no dudó criticar las decisiones arbitrales y también las del VAR.

"Estamos atravesando a lo mejor dos derrotas consecutivas las cuales Alianza no está acostumbrado. Realmente se puede jugar poco con los referatos a los cuales estamos siendo sometidos", indicó.

La molestia del asistente de Néstor Gorosito no solamente tiene que ver con lo que pasa en la cancha, sino que también el análisis de VAR. "Aparte de los que están a la vista, el réferi y los jueces de línea, están los de arriba también que le señalan cosas de las cuales los que están en el campo, más allá de sus limitaciones o animosidad contra Alianza, pitan y cobran cosas que les manejan de arriba", agregó.

Gustavo Zapata habló sobre polémico arbitraje en Cusco.

Zapata destacó que el plantel de jugadores de Alianza Lima está afectado por cómo se perjudica sus partidos por las decisiones arbitrales que podría determinar su continuidad en la lucha por el título este año. "Estamos muy dolidos por la animosidad y por la persistente de árbitros que nos dirigen de una manera que nos sacan del partido, no se juega. El resultado ya está puesto. Desgraciadamente nos llevamos una derrota la cual no esperábamos", finalizó.