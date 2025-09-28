Partidos de la Liga 1 2025: programación y canales para ver la fecha 12 del Torneo Clausura

0
La fecha 12 se jugará entre lunes y jueves de esta semana. Repasa aquí la programación de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1.

Wilfredo Inostroza
Repasa la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1
Repasa la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 | Composición: Líbero
El Torneo Clausura no se detiene. Más allá de que Universitario parece tener la primera opción, equipos como Cusco FC, Sporting Cristal o Alianza Lima no se resignan y promete dar batalla hasta el final. Repasa la programación de la fecha 12 del segundo certamen de la temporada.

Liga 1 2025: programación fecha 12 del Torneo Clausura

Lunes 29 de setiembre

  • 13:00 | UTC vs. Chankas | Estadio Germán Contreras Jara, Cajabamba (L1 MAX)
  • 15:15 | Sporting Cristal vs. Ayacucho FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima (L1 MAX)

Martes 30 de setiembre

  • 13:00 | Sport Huancayo vs. Alianza UDH | Estadio IPD Huancayo (L1 MAX)
  • 15:15 | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape (L1 MAX)
  • 19:30 | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)

Miércoles 1 de octubre

  • 18:00 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo (L1 MAX)
  • 20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima (L1 MAX)

Jueves 2 de octubre

  • 19:30 | Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa (L1 MAX)

Fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario se consolidó en el primer del Clausura y se acerca al título nacional de forma directa. Sin embargo, en esta jornada visitará en Trujillo a Alianza Atlético, un rival que amenaza el invicto de los 'cremas'.

Cusco FC, el más cercano perseguidor de la 'U', tendrá un difícil encuentro ante Deportivo Garcilaso, equipo que también se sitúa entre los primeros lugares.

Por su parte, Sporting Cristal quiere volver al triunfo luego de cuatro partidos, cuando reciba a Ayacucho FC, mientras que Alianza Lima será local ante Atlético Grau en Matute.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

