Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones

Sporting Cristal recibe a Ayacucho FC por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen una cita este lunes 29 de septiembre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX por DIRECTV y Win TV.

El equipo celeste encadena cuatro partidos sin conocer la victoria en el Torneo Clausura 2025: tres empates y una derrota. Lo malo para las estadísticas es que dos cotejos fueron en condición de local, por lo que ahora la hinchada del Rímac espera un triunfo para poder cortar esa sequía de malos resultados.

Paulo Autuori sabe que el certamen se ha complicado tras no lograr puntos claves en la temporada, por lo que ahora debe ser firme en casa y conseguir el pleno de victorias para poder sostenerse con vida en la lucha por el título nacional. El reto parece sumamente complicado, por el conjunto celeste no bajará los brazos para contar con el apoyo de sus seguidores.

Uno de los ausentes para este partido de Sporting Cristal será Yoshimar Yotún, quien fue expulsado en el anterior compromiso ante Juan Pablo II. Los celestes no pasaron del empate sin goles en Chongoyape, por lo que ahora tratarán de sumar de a tres ante un cuadro que viene luchando por sostener en Primera División.

Sporting Cristal anuncia partido ante Ayacucho FC.

Por el lado de los ayacuchanos, vienen de una imponente victoria de 2-1 ante Juan Pablo II en condición de local. Por la jornada 11 descansaron de acuerdo al calendario, por lo que llegan con más días de reposo a este duro encuentro en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC por el Torneo clausura se juega este lunes 29 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes tienen la obligación de ganar para no perder el camino hacia el título de este certamen de la Liga 1.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

Este choque entre celestes y 'zorros' inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 16:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17:15 horas

España: 22:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DIRECTV y Win TV. De igual manera, puedes seguirlo vía streaming a través de L1 Play y DGO.

Sporting Cristal vs Ayacucho FC: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Ayacucho FC por el Torneo Clausura. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE AYACUCHO FC Betsson 1.15 7.50 13.50 Betano 1.25 6.00 17.00 Bet365 1.20 7.00 10.00 Coolbet 1.24 5.70 14.75 Doradobet 1.25 5.75 11.00

Posible alineación de Sporting Cristal vs Ayacucho FC

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Ayacucho FC: Valencia, Tamariz, León, Bilbao, Falconi, Orué, Vílchez, Arakaki, De la Cruz, Lucumi y Caballero.

Últimos resultados de Sporting Cristal vs Ayacucho FC