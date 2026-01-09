La verdad sobre la declaración de impuestos para inmigrantes en EE. UU.: ¿Es obligatorio cumplir con el IRS en 2026?

Presentarse ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es un requisito legal para todas las personas que generan ingresos en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio. Tanto las leyes federales como las estatales, incluyendo las de Texas, exigen que todos los trabajadores reporten sus ingresos de manera precisa.

Según expertos consultados por Univision San Antonio, es fundamental que los inmigrantes comprendan cómo cumplir con esta obligación antes, durante y después de presentar su declaración de impuestos.

¿Qué debes tener en cuenta antes de declarar tus impuestos en 2026?

¿Debo presentar declaración de impuestos si soy inmigrante en Estados Unidos?

La respuesta es sí: todos los inmigrantes que trabajen en Estados Unidos están obligados a declarar impuestos, incluso si no cuentan con un número de Seguro Social. En estos casos, el IRS permite presentar la declaración utilizando un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).

Evitar esta obligación puede generar sanciones o notificaciones por parte del IRS. Brissa Chapa, especialista en declaración de impuestos, explica que si no presentas tus impuestos, aun sabiendo que debes hacerlo, habrá consecuencias, ya que el IRS cuenta con información sobre tus ingresos y probablemente comenzará a enviarte avisos; ignorarlos solo empeora la situación.

Consejos esenciales antes de presentar tu declaración de impuestos

Para cumplir correctamente con el IRS y evitar problemas, los expertos recomiendan:

Reunir todos los comprobantes de ingresos: recibos de salario, contratos y cualquier otra fuente de ingreso.

Verificar la necesidad de un ITIN: si no tienes Seguro Social, asegúrate de tramitar este número.

Consultar con un preparador certificado: ayuda a evitar errores comunes y sanciones.

No ignorar cartas del IRS: responder oportunamente evita complicaciones legales.

Cumplir con la fecha límite: la declaración debe presentarse antes del 15 de abril.

¿El IRS comparte información con ICE?

Una preocupación frecuente entre los inmigrantes es que la información fiscal pueda ser compartida con las autoridades migratorias. Sin embargo, la ley federal protege la privacidad de los contribuyentes.

Brissa Chapa aclara: "Si temes presentar tus impuestos, mi recomendación es que los hagas de todas formas. El IRS no compartirá tu información con ICE, salvo que exista una orden judicial en casos graves". Esto significa que cumplir con tus obligaciones fiscales no pone en riesgo tu situación migratoria de manera directa.