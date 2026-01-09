- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tijuana vs América
- Sorteo Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Fixture Universitario 2026: calendario y partidos de los cremas en el Apertura y Clausura
Fixture de los partidos que disputará Universitario de Deportes en la Liga 1 2026, tanto en el Torneo Apertura y Clausura. Los cremas van por el 'tetracampeonato'.
Universitario de Deportes ya conoce el camino que deberá recorrer para lograr el 'tetracampeonato' de la Liga 1. Los cremas decidieron mantener la base del equipo que ganó el 'tri', pero se reforzaron en puestos puntuales para dar el salto de calidad. Además de incorporar al DT Javier Rabanal. Revisa el fixture de la U en el Apertura y Clausura.
Fixture de Universitario Liga 1 2026: Torneo Apertura y Clausura
Fixture del Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
Fixture del Torneo Clausura 2026
- Fecha 1: ADT vs. Universitario
- Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC
- Fecha 3: Cienciano vs. Universitario
- Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
- Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario
- Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas
- Fecha 7: UTC vs. Universitario
- Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: D. Garcilaso vs. Universitario
- Fecha 11: Universitario vs. Melgar
- Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
- Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
- Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
- Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario
- Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
- Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario
¿Dónde ver los partidos de Universitario en la Liga 1 2026?
La transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1 estará a cargo de L1 MAX y L1 Play. El canal confirmó que televisarán todos los duelos de los cremas en el Apertura y Clausura.
Universitario: Fichajes
- Javier Rabanal (DT)
- Caín Fara
- Sekou Gassama
- Diego Romero
- Héctor Fértoli
¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?
Según indicaron en L1 MAX el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 iniciará el 30 de enero. En los próximos días se conocerá el fixture de la primera fecha
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90