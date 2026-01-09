Fixture Universitario 2026: calendario y partidos de los cremas en el Apertura y Clausura

Universitario de Deportes ya conoce el camino que deberá recorrer para lograr el 'tetracampeonato' de la Liga 1. Los cremas decidieron mantener la base del equipo que ganó el 'tri', pero se reforzaron en puestos puntuales para dar el salto de calidad. Además de incorporar al DT Javier Rabanal. Revisa el fixture de la U en el Apertura y Clausura.

Fixture de Universitario Liga 1 2026: Torneo Apertura y Clausura

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Universitario vs. ADT

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs. Universitario

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

Fixture del Torneo Clausura 2026

Fecha 1: ADT vs. Universitario

Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 3: Cienciano vs. Universitario

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario

Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas

Fecha 7: UTC vs. Universitario

Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: D. Garcilaso vs. Universitario

Fecha 11: Universitario vs. Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario

Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario

¿Dónde ver los partidos de Universitario en la Liga 1 2026?

La transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1 estará a cargo de L1 MAX y L1 Play. El canal confirmó que televisarán todos los duelos de los cremas en el Apertura y Clausura.

Universitario: Fichajes

Javier Rabanal (DT)

Caín Fara

Sekou Gassama

Diego Romero

Héctor Fértoli

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

Según indicaron en L1 MAX el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 iniciará el 30 de enero. En los próximos días se conocerá el fixture de la primera fecha