Llegó a Universitario como el gran fichaje y ahora se despidió del club: "Uno tiene que ser leal"

Universitario sabe que para este 2026 el margen de error se reduce y la obligación es ganar el título de la Liga Femenina. Por ello, las 'Leonas' hicieron varios cambios con relación a su plantel que perdió la final contra Alianza Lima.

Tras una temporada, la 'U' informó la salida de Gisela Pino, uno de sus refuerzos internacionales para la temporada 2025. La volante chilena utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de las 'Leonas'.

"Me voy feliz por aportar al equipo dando lo mejor de mí cuando me tocó estar en la cancha y poder ayudar con un granito de arena para volver a posicionar a Universitario en una competencia internacional", indicó.

Gisela Pino se despidió de Universitario.

Luego, la habitual convocada a la 'Roja' confesó que su intención era continuar en Universitario, pero ciertos factores no le permitieron cumplir con su anhelo. Por último, agradeció a los hinchas cremas por su constante apoyo.

"Me hubiera gustado seguir, pero las cosas no se dieron de la mejor forma; uno tiene que ser leal a sus principios, agradecida de los hinchas que siempre estuvieron pendientes y apoyándonos en cada momento, hasta el final", recalcó.

Gisela Pino y su vuelta a Universitario

Tras jugar la Copa Libertadores 2023 con Universitario, donde solo llegó al club para disputar el torneo continental, Gisela Pino volvió a la 'U' en el 2025 y se convirtió en referente del equipo.

En el 2025, 'Gise' disputó 31 partidos con las 'Leonas', marcó cinco goles y ganó el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Perdió la final del Apertura y quedó subcampeona del campeonato nacional.