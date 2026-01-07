- Hoy:
Universitario conmueve tras anunciar la salida de 4 futbolistas más del plantel: "Gracias"
Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes hizo oficial la partida de 4 figuras en pleno 2026. El club resaltó el aporte en la anterior campaña.
Universitario de Deportes quiere hacer historia en la Liga 1 2026 donde buscará ganar el tetracampeonato nacional. Por su parte, en la Liga Femenina, la escuadra merengue tiene una revancha y es conseguir el título que le fue esquivo en el 2025 frente a Alianza Lima. Bajo ese escenario, durante el mercado de pases, el club hizo oficial la partida de algunas de sus figuras.
Dulanto quedó rendido y elogió a ex Emelec que jugará en Universitario el 2026: "Aportará mucho"
Universitario oficializó la salida de 4 figuras del plantel
Pensando en hacer una reestructuración de su plantel, Universitario comunicó la salida de 4 futbolistas tras el término de la Liga Femenina 2025. En dicha publicación que lanzaron en sus redes sociales, la institución estudiantil resaltó el compromiso de las atletas.
"Gracias por su garra. Agradecemos a Tatiana Castañeda, Karen Páez, Melicia Aguilar y Gisela Pino por el compromiso demostrado en la última temporada con las Leonas", indicó Universitario Femenino en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Universitario anunció la salida de 4 futbolistas
La partida de las 4 deportistas se suman a los anteriores anuncios como la de Sandra Arévalo, Kimbherly Flores, Catalina Usme, Silvana Alfaro y el técnico colombiano Andrés Usme, quien dejó de pertenecer a la institución de Ate luego de perder el título de la final nacional frente a las blanquiazules.
Por su parte, dentro de las flamantes contrataciones se encuentra el regreso por todo lo alto de la seleccionada uruguaya Stephanie Lacoste, quien volvió a las 'Leonas' desde Inter de Porto Alegre para seguir haciendo historia.
