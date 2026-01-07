Delantero de Universitario dejará el club para firmar contrato por tradicional equipo de Liga 1

En pleno mercado de pases 2026, Universitario de Deportes dejará de contar con un habilidoso delantero quien será cedido a otro elenco de la Liga 1. La decisión se dará luego de que la institución merengue anuncie la firma de su primer contrato profesional a inicios del 2025.

Delantero de Universitario será nuevo fichaje de histórico club de la Liga 1 2026

Según pudo conocer Líbero, el futbolista Nicolás Rengifo será uno de los próximos refuerzos de ADT de Tarma, donde también juega su padre el popular 'Charapa' Rengifo. El canterano de la escuadra merengue buscará tener mayor continuidad en el 'Vendaval Celeste' este 2026, además hará historia tras compartir equipo con su primogénito.

Nicolás Rengifo fichará por ADT de Tarma el 2026

Durante la última temporada, la joven figura de 18 años sumó algunos minutos con la reserva del equipo crema. Según las estadísticas, Nicolás disputó 14 compromisos por la Liga 3, incluido los Playoffs finales, además de 2 duelos por Copa Libertadores Sub 20.

Cabe resaltar que, el talentoso delantero debutó de manera oficial con la 'U' en el 2025 frente a Cusco FC, el pasado 3 de mayo por la jornada 11 del Torneo Apertura. Rengifo estuvo 11 minutos en cancha y participó del triunfo por 2-0 contra los 'Guerreros Dorados'.

Hernán Rengifo renovó contrato con ADT por todo el 2026

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el histórico Hernán Rengifo tendrá su quinta temporada con el elenco tarmeño este 2026, tras decidir extender su vínculo por un año.