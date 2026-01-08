- Hoy:
Delantero a punto de dejar Universitario para buscar nuevas oportunidades: "A préstamo"
Anotó 10 goles con la camiseta de Universitario en 2025, pero su destino estaría en un nuevo equipo. Entérate de quién se trata.
Universitario sigue preparando todo para el inicio de la nueva temporada. El club crema viene siendo señalado, principalmente sus directivos, por su trabajo en el mercado de fichajes. Para ser tricampeones, sienten que han podido reforzarse mejor. Ahora dejarían ir a uno de sus goleadores, que podría haber sido una opción para Javier Rabanal.
PUEDES VER: Ex Talleres de Argentina manifestó su felicidad por fichar con Universitario: "Y dale U"
"Eduardo Urtecho es otro de los atacantes del equipo de Liga 3 que saldría a préstamo para la temporada 2026. Cabe resaltar que el delantero aún mantiene un año más de contrato con Universitario por lo que el club busca que sume minutos", reveló Carlos Arrunategui. Este joven atacante de 20 años no tendría lugar en la U.
Eduardo Urtecho dejaría la U y se iría a préstamo por todo el 2026
Urtecho fue una de las principales figuras de Universitario en la Liga 3, destacando considerablemente con la cifra de 10 goles en 21 partidos. Además es considerado campeón nacional con los cremas, ya que sumó minutos en el Torneo Clausura. Parece que el delantero quiere tener protagonismo y no se descarta que lo vean en la Liga 1.
¿Qué delanteros tiene Universitario?
Ahora mismo Javier Rabanal tiene como principales cartas de gol a Alex Valera y José 'Tunche' Rivera. A estos delanteros, sumamos al senegalés Sekou Gassama que viene de ser anunciado hace unas semanas. Recién trabajará con el resto del equipo el 20 de enero, fecha en la que regresará a Perú.
Próximos partidos de Universitario
Universitario ya planificó sus primeros amistosos del año. Su próximo partido amistoso será ante Sport Boys. Después jugarán con Melgar y por último, buscarán quedar listos para enfrentar a la Universidad de Chile en la Noche Crema.
