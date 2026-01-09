En las últimas horas se conoció que César Inga manejaba una oferta del Sporting Kansas City, pero Univeristario rechazó el ofrecimiento alegando temas deportivos. En una declaración reciente, Narciso Algamis, agente del futbolista, aseguró que el ex ADT se encontraba dolido por no emigrar a la MLS.

"Universitario es el dueño del pase del jugador y, en ese sentido, nadie puede hacer nada, pero como que le cortan un poco las alas al chico. Esas oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta jugadores en cantidad año a año. Yo lo sentí golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien, rinda y todo. Esto no hay todos los días", declaró el empresario.

Recordemos que el contrato del lateral es hasta fines del 2027 y el vínculo no cuenta con una cláusula para finiquitar el mismo, por lo que, de momento, cualquier oferta que llegue por sus servicios, debe ser tratada directamente con los 'cremas'.

La decisión que tomó Universitario con César Inga

De acuerdo a lo informado por Andrea Closa, Universitario le ha ofrecido a César Inga un nuevo contrato, que incluye un aumento salarial y se establecería -ahora sí- una cláusula de salida en caso llegue una oferta del extranjero.

"Se le ha ofrecido una mejora de contrato, con cláusula de salida. Si el que jugador la acepta, todo bien. Si no la acepta, igual se queda en Universitario con el tipo de contrato que tiene en este momento. Él no va a salir, por lo menos en el futuro cercano. Salvo que apareciera una oferta que cumpla con lo que espera Universitario", dijo la periodista deportiva en Fútbol Como Cancha, de RPP.

Video: RPP.

Álvaro Barco explicó por qué la 'U' rechazó por César Inga

Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario, aseguró que la medida de no vender a César Inga al Sporting Kansas City se debe a que la oferta llegó de forma extemporánea, según los criterios que manejan en Ate, y no tendrán tiempo para encontrarle un remplazo.

"Entiendo la molestia, pero el momento en que llega la propuesta no es idónea para el club. Tendríamos que salir a buscar y comprar un jugador y el momento ya no encaja. Si eso se daba en diciembre nos daba tiempo y se podia negociar", dijo ante los medios de prensa.