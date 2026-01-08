Muestran foto de César Inga tras confirmarse que Universitario rechazó venderlo a la MLS

Para todo futbolista peruano que juega en la Liga 1 es un sueño viajar al extranjero. Tal es el caso de César Inga, defensor nacional que actualmente juega en Universitario de Deportes y recibió ofertas del exterior, una de ellas del Kansas City de la MLS. No obstante, la 'U' se negó a transferirlo y le 'cortó las alas', por lo que recientemente se filtró una imagen de cómo luce el ex ADT de Tarma.

Si bien la propuesta pudo haber sido interesante, la 'U' rechazó la venta de su lateral debido a que el mismo Javier Rabanal se lo pidió a la directiva, ya que considera al futbolista de la selección peruana sumamente importante para sus planes esta campaña. Recordemos que los merengues disputarán tanto el torneo nacional, donde quieren salir tetracampeones, como la Copa Libertadores.

Por ello, ahora César Inga se encuentra haciendo de forma correcta su pretemporada con Universitario de Deportes y el mismo club filtró en sus redes sociales una imagen del defensor sonriendo ante la cámara. Si bien esto no garantiza que todo esté bien para el ex ADT, lo cierto es que de momento viene trabajando con total normalidad junto a sus compañeros de equipo.

La foto que compartió Universitario.

Javier Rabanal no quiere que César Inga se vaya

"Se está hablando de que Inga tiene una oferta (de la MLS), pero para mí es un jugador fundamental y mi intención es que se quede. Que haga un buen año. Si después tiene ofertas, que la pueda aprovechar, pero luego de un año con nosotros. Tiene características de lo que yo estoy buscando en varias posiciones", indicó el director técnico de Universitario.

¿Cómo se siente César Inga?

Narciso Algamis, representante de César Inga, contó cómo se siente el futbolista de la 'U': "No te puedo decir exactamente como está porque anda entrenando, no me puedo juntar con él. Estuvimos hablando por teléfono, pero yo lo sentí bien golpeado y ahora hay que trabajar con él para que este bien y rinda. A veces el club dice que no va a cortarle las alas al jugador, sin embargo no lo quieren vender y no es que se iba gratis. Estas cosas no se dan todos los días".