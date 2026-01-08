Pablo Guede y las exigentes medidas que ha tomado durante la pretemporada de Alianza Lima - VIDEO

El camino de Alianza Lima será largo esta temporada. Los blanquiazules saben que están en la obligación de evitar un posible tetracampeonato de Universitario, es por eso que se vienen reforzando de la mejor manera para quedarse con el título de la Liga 1 en este 2026. Lo que muchos hinchas querían ver era el trabajo de Pablo Guede.

El argentino ha sido señalado como un DT que impone la disciplina en sus equipos, además de hacer sus entrenamientos muy intensos. Gracias a Alianza Play, se ha revelado como viene entrenando Alianza Lima en su estadía en Uruguay. Entrenamientos fuertes a doble turno, ni los arqueros se están salvando. Poco a poco seguirán trabajando y sabremos cuál será el primer once titular del DT.

Una de las piezas faltantas del equipo de Pablo Guede es Luis Advíncula. El lateral derecho acaba de cerrar su salida con Boca Juniors en Argentina y tendrá que hacer una parada en Perú para firmar su nuevo contrato con Alianza Lima. Una vez que el 'Rayo' sea presentado, tendrá que viajar a Uruguay para presentarse en la pretemporada.

Alianza Lima vs Independiente en Uruguay

Alianza Lima hará su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente de Argentina este sábado 10 de enero a las 7:00 pm en el Estadio Parque Viera, Montevideo. Este será el primer partido para ver como trabajará el equipo de Pablo Guede en la temporada, ahora mismo hay mucha ilusión en los hinchas blanquiazules.

La Noche Blanquiazul

Ni bien Alianza Lima juegue sus tres amistosos en tierras uruguayas, volverá al Perú para seguir entrenando y enfocarse en el día del partido de su presentación. Los blanquiazules tendrá el duro reto de enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi, la Noche Blanquiazul está programada para el sábado 24 de enero y se jugará en Matute.