Juliho sorprendió en vivo al recibir el saludo de un jugador campeón del mundo

En una reciente edición del programa ‘Más que Fútbol’, se conversó sobre diversos temas relacionados al deporte rey. Sin embargo, al finalizar el programa, Julinho sorprendió al recibir el saludo de un histórico jugador que fue campeón del mundo, dejando asombrados a los conductores del mencionado espacio.

Se trata del brasileño Bebeto, quien se consagró campeón del mundo en 1994 y que, según señaló el ex Sporting Cristal, mantiene con él una gran amistad desde hace varios años. No obstante, también dio a conocer que el exfutbolista, además campeón de América, ha sufrido recientemente una pérdida.

Julinho recibe saludo de histórico jugador brasileño

El astro brasileño envió saludo para los conductores del programa, no obstante, tuvo palabras especiales para Julinho. “Quiero enviar un saludo, en especial a mi amigo Julinho”.

Julinho revela la dura perdida de Bebeto

Minutos después, el referente rimense dio a conocer que recientemente el exjugador sufrió el fallecimiento de su padre, situación que le ha dejado una profunda tristeza.

“Estuve hablando con Bebeto; me dejó muy triste porque esta semana falleció su padre. Fue muy duro para mí, ya que nos conocemos desde niños: jugamos juntos en las categorías menores, en Flamengo y en la selección brasileña Sub-17. Lamentablemente, la muerte de su padre fue muy dura para él, y estuvimos conversando al respecto”, fueron las palabras de Julinho.

Títulos de Bebeto