Álvaro Barco dio fuerte comentario ante ex Barcelona que fichó por Universitario: "Un..."

Universitario de Deportes ya está en plena pretemporada para defender su tricampeonato de la Liga 1 y buscar su cuarto título consecutivo. Sin embargo, ha surgido una polémica que ha generado debate entre los seguidores: la ausencia de Sekou Gassama, el nuevo delantero del equipo crema. Ante esta situación, Álvaro Barco brindó declaraciones a los periodistas que se acercaron al Campo Mar.

Álvaro Barco dio rotundo comentario sobre Sekou Gassama tras no llegar a la pretemporada de Universitario

En medio de los entrenamientos de Universitario, Álvaro Barco Andrade, director deportivo, fue consultado sobre la ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada 2026, a pesar de haber sido anunciado como nuevo fichaje.

Ante ello, Barco detalló que están brindando todo el apoyo posible a Gassama para que, al llegar a Lima, pueda ponerse al 100% con los entrenamientos y así tener una buena temporada en la Liga 1 y, sobre todo, en la Copa Libertadores.

"Sí, de todas maneras estamos comprometidos con él. Le hemos dado el valor junto con el entrenador porque se trata de un jugador que sin duda podemos llevar al mejor nivel, más allá de la complicación que ha tenido", empezó.

"El entrenador está convencido de que, más allá de que no haya podido venir desde el primer minuto, va a valer la pena esperarlo. Se está monitoreando desde ayer y creemos que, considerando que la Copa Libertadores es en abril, tiene el sustento para poder esperarlo", continuó.

Además, Álvaro Barco comentó que el técnico Javier Rabanal está totalmente convencido de que este mal momento de Gassama será superado y valdrá la pena al final de la temporada.

¿Cuándo llegará Sekou Gassama a la pretemporada de Universitario?

Cabe manifestar que Sekou Gassama no llegó al inicio de la pretemporada 2026 debido a un problema familiar que debe ser superado y se espera que llegue a Lima entre el 15 o 20 de enero, según el administrador temporal Franco Velazco.

Sekou Gassama jugó en FC Barcelona

Antes de llegar a Universitario de Deportes, Sekou Gassama tuvo sus inicios en el fútbol en La Masia del FC Barcelona; sin embargo, debido a la falta de adaptación, fue apartado del club. El español-senegalés compartió vestuario con grandes jugadores que lograron debutar con el equipo principal.