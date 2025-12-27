¡La pantera! Universitario presentó a Sekkou Gassama como su delantero para el 2026

¡Confirmado! Sekkou Gassoma, delantero de Senegal, firmó por Universitario de Deportes para toda la temporada 2026 y luchará tanto en la Liga 1 como Copa Libertadores. Los cremas hicieron oficial su contratación con un tremendo video en sus redes sociales, por lo que pronto habrán novedades sobre el flamante fichaje para buscar el tetracampeonato del fútbol peruano.

El atacante de 30 años, nacido en España pero con ascendencia senegalesa, se encontraba sin equipo desde julio del año pasado y es una apuesta de Álvaro Barco para la campaña entrante. Esta contratación busca hacer olvidar la mala imagen que dejaron tanto Diego Dorregaray como Diego Churín en las últimas dos temporadas, bajo la administración de Jean Ferrari.

Vale precisar que Sekkou Gassama ha realizado prácticamente toda su carrera en España, por lo que el idioma no será un problema, sobre todo porque nació en la nación ibérica. Sin embargo, eligió defender a la selección de Senegal debido a que también cuenta con dicha nacionalidad. Ahora, en Universitario de Deportes buscará salir campeón por primera vez en toda su etapa profesional.

Números de Sekkou Gassama

En general, entre todos sus clubes a nivel profesional, Sekkou Gassama ha anotado 45 goles en un total de 184 partidos, y convertido 6 asistencias. Su mayor cuota goleadora fue en el Anorthosis Famagusta durante la temporada 2023/24, cuando marcó 8 dianas en 22 compromisos.

¿En qué clubes ha jugado Sekkou Gassama?

Estos son los clubes en los que ha jugado: