Tabla de posiciones de Liga 1

Las 2 bajas confirmadas de FC Cajamarca para su visita a Universitario: ¿Hernán Barcos?

FC Cajamarca sufrirá dos bajas importantes para el partido con Universitario en el Estadio Monumental de Ate, por la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Las 2 bajas confirmadas de FC Cajamarca.
Las 2 bajas confirmadas de FC Cajamarca.
Este domingo 1 de marzo Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, y necesita un triunfo para no alejarse de los primeros puestos de la tabla. En ese sentido, el elenco recién ascendido a la Liga 1 recibió una dura noticia porque tiene la baja de dos futbolistas de cara al compromiso en la capital peruana. ¿Quiénes son?

El cuadro cajamarquino ha sorprendido luego de derrotar 3-1 a Melgar y quitarle el invicto en el campeonato local. Además, cuenta en sus filas con un tremendo delantero como Hernán Barcos que pese a tener casi 42 años es el máximo goleador del certamen nacional con 6 anotaciones, por lo que todos sus hinchas esperan que siga brillando a lo largo del año. Para tranquilidad de su director técnico, el 'Pirata' no es una de sus ausencias para este duelo.

Resulta que FC Cajamarca no podrá contar con su portero titular Jonathan Medina, quien se encuentra lesionado desde hace unas semanas y es una baja sumamente significativa para el partido con Universitario de Deportes. Sin embargo, esta no será la ausencia más significativa para los dirigidos por Carlos Silvestri.

Medina se encuentra lesionado.

Y es que el elenco de Hernán Barcos y compañía tampoco podrá contar con Pablo Lavandeira para su visita en el Estadio Monumental. El ex Alianza Lima se encuentra suspendido y recién volverá al campo en la próxima jornada, siendo esta una baja sumamente importante para el equipo cajamarquino que intentará quitarle algunos puntos a los merengues.

Pablo Lavandeira está suspendido.

Posible once de FC Cajamarca ante Universitario

Carlos Silvestri está preparando un potente once inicial para llevarse por lo menos el empate ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Así formaría: Mosquera; Gallardo, Míguez, Almirón, Lagos; Orejuela, Rodas, Arley Rodríguez, Andrade, Meza; y Hernán Barcos.

