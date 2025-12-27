Campeón con Alianza no se midió y dio fuerte comentario sobre la salida de Barcos: "No comparto"

La dirigencia de Alianza Lima, liderada por Franco Navarro, decidió no continuar con los servicios de Hernán Barcos, el goleador del equipo blanquiazul. Tras esto, y luego de varias semanas, un campeón íntimo salió al frente para manifestarse en contra de esta repentina decisión: estamos hablando de Juan Pablo Goicochea.

Campeón con Alianza Lima se manifestó en contra de la salida de Hernán Barcos

En la entrevista con el programa llamado 'En Pared' de TV Perú, Goicochea fue consultado sobre su futuro, Alianza Lima, Platense y, sobre todo, sobre la salida de Hernán Barcos.

En esta última consulta, el futbolista de 20 años se declaró en desacuerdo con la decisión tomada por Franco Navarro al haber finalizado el paso de Barcos en Alianza.

"Sí me sorprendió, sobre todo por todo lo que él le ha dado a Alianza. No lo comparto", declaró el atacante que alguna vez salió campeón con el cuadro íntimo.

Así, Juan Pablo Goicochea expresó claramente su opinión sobre la partida de Hernán Barcos, quien fue uno de sus referentes principales al inicio de su carrera en el primer equipo de Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea se manifestó en contra de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea campeón con Alianza Lima

En el 2022, Goicochea fue considerado parte del plantel principal de Alianza Lima, a pesar de no disputar muchos encuentros como titular, sino siendo una alternativa de cambio. Al final de la temporada, todo tuvo sus frutos y logró el bicampeonato del club íntimo.