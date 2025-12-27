0
LO ÚLTIMO
Universitario ganó a Alianza tras fallo de la FPV por alineación indebida

Campeón con Alianza no se midió y dio fuerte comentario sobre la salida de Barcos: "No comparto"

Luego de varios días de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, un campeón con el cuadro blanquiazul salió al frente para declararse en contra de la decisión de la dirigencia íntima.

Luis Blancas
Campeón con Alianza Lima se manifestó en contra de la salida de Hernán Barcos
Campeón con Alianza Lima se manifestó en contra de la salida de Hernán Barcos | Composición: Líbero
COMPARTIR

La dirigencia de Alianza Lima, liderada por Franco Navarro, decidió no continuar con los servicios de Hernán Barcos, el goleador del equipo blanquiazul. Tras esto, y luego de varias semanas, un campeón íntimo salió al frente para manifestarse en contra de esta repentina decisión: estamos hablando de Juan Pablo Goicochea.

Buena noticia sacude a 2 de Mayo previo al choque con Alianza Lima

PUEDES VER: La excelente noticia que recibió 2 de Mayo con miras al duelo contra Alianza Lima

Campeón con Alianza Lima se manifestó en contra de la salida de Hernán Barcos

En la entrevista con el programa llamado 'En Pared' de TV Perú, Goicochea fue consultado sobre su futuro, Alianza Lima, Platense y, sobre todo, sobre la salida de Hernán Barcos.

En esta última consulta, el futbolista de 20 años se declaró en desacuerdo con la decisión tomada por Franco Navarro al haber finalizado el paso de Barcos en Alianza.

"Sí me sorprendió, sobre todo por todo lo que él le ha dado a Alianza. No lo comparto", declaró el atacante que alguna vez salió campeón con el cuadro íntimo.

Así, Juan Pablo Goicochea expresó claramente su opinión sobre la partida de Hernán Barcos, quien fue uno de sus referentes principales al inicio de su carrera en el primer equipo de Alianza Lima.

juan pablo goicochea hernan barcos

Juan Pablo Goicochea se manifestó en contra de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima.

Juan Pablo Goicochea campeón con Alianza Lima

En el 2022, Goicochea fue considerado parte del plantel principal de Alianza Lima, a pesar de no disputar muchos encuentros como titular, sino siendo una alternativa de cambio. Al final de la temporada, todo tuvo sus frutos y logró el bicampeonato del club íntimo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima remece el mercado y hace oficial la firma de arquero campeón de Liga 1: "Creciendo"

  2. Universitario sacude el mercado anunciando la firma de futbolista de casi medio millón: "Vínculo"

  3. Exjugador de San Lorenzo llegará al Perú para firmar contrato con Alianza Lima: "El lunes..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano