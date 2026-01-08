0

Ex Talleres de Argentina manifestó su felicidad por fichar con Universitario: "Y dale U"

Destacó en Talleres de Argentina y jugó en grandes clubes de su país, Uruguay. Ahora expresó su emoción por fichar por Universitario de Deportes de cara al 2026.

Universitario de Deportes está fichando futbolistas de gran categoría para arrebatarle a su clásico rival, Alianza Lima, el título del tricampeonato en la Liga Femenina Peruana 2026. Por ello, anunciaron a Sofía Oxandabarat como su flamante refuerzo y ella, en un mensaje hacia la hinchada merengue, dejó un emocionante comentario.

Universitario fichó a figura de Nacional de Uruguay

Exfutbolista de Talleres de Argentina expresó su emoción por firmar con Universitario

Oxandabarat, delantera que jugó en Talleres de Córdoba, Nacional de Uruguay y la selección uruguaya, expresó su felicidad por fichar con Universitario de cara al 2026.

"Hola, cremas. Estoy muy feliz de iniciar un nuevo reto con Las Leonas. ¡Y dale U!", manifestó en un video publicado en el X (anteriormente Twitter) del cuadro merengue.

Video: Universitario

De esta forma, Sofía Oxandabarat comenzó su camino para ganarse a la hinchada de Universitario de Deportes, quienes esperan que al final del año puedan salir campeonas debido a sus goles, tal como sucedió en Uruguay con Nacional, Defensor Sporting y Racing Club de Montevideo.

Sofía Oxandabarat universitario

Sofía Oxandabarat es nueva jugadora de Universitario de Deportes.

Sofía Oxandabarat en Talleres de Córdoba

Después de su exitoso paso por Defensor Sporting, donde se coronó campeón en 2021, en 2022 logró fichar por Talleres de Argentina, marcando así su primera experiencia internacional para Oxandabarat.

Sofía Oxandabarat talleres

Sofía Oxandabarat, nuevo fichaje de Universitario, jugó en Talleres de Córdoba de Argentina.

Los clubes donde jugó Sofía Oxandabarat, fichaje de Universitario

La delantera Sofía Oxandabarat comenzó su exitosa carrera futbolística llena de goles en Racing Club de Montevideo, en la segunda división de la liga femenina uruguaya. En este club, se destacó como máxima goleadora con 20 goles y además se consagró campeona.

Luego tuvo paso por la primera división del fútbol femenino de Uruguay en Defensor Sporting y Nacional. En ambos clubes, la ariete logró alcanzar títulos nacionales.

Por último, a nivel internacional, jugó en Talleres de Córdoba y ahora tiene una oportunidad para demostrar su jerarquía en Universitario de Deportes de cara al 2026.

AUTOR: Luis Blancas

