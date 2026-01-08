Universitario despide a su atacante que se va a rival en la Liga 1 2026: "Jugará en..."

¡Sorpresa! Universitario de Deportes anunció mediante su cuenta oficial de 'X' la salida de uno de sus atacantes de cara a la temporada 2026. El futbolista, muy conocido en el mundo crema, jugará toda la Liga 1 en Cienciano del Cusco, por lo que ocasionó mucho asombro entre los hinchas y diversos comentarios en redes sociales. Te contamos a quién nos referimos.

Para que estén tranquilos, no se trata de Álex Valera, quien se perfila a seguir siendo uno de los referentes en ataque del cuadro estudiantil, ya que hasta el momento Sekou Gassama no ha pisado suelo peruano para unirse a la pretemporada bajo el mando de Javier Rabanal. El futbolista que dejó la 'U' es Álvaro Rojas, que si bien no es delantero centro sí tiene gran labor en ataque debido a que suele ser media punta.

"¡Éxitos! Nuestro mediocampista Álvaro Rojas Quesada jugará a préstamo en esta temporada. ¡A dejarlo todo en la cancha, Álvaro!", señaló Universitario de Deportes para conocimiento de todos sus hinchas, quienes le desearon lo mejor en su futuro profesional. Sin embargo, muchos aficionados reclamaron a la directiva crema debido a que están prestando a una enorme cantidad de juveniles y no les están dando chances de entrar al primer equipo.

Álvaro Rojas fue cedido a Cienciano.

Cienciano hizo oficial a Álvaro Rojas

El 'Papá' hizo oficial la llegada de Álvaro Rojas, en condición de préstamo, para afrontar tanto la Liga 1 como Copa Sudamericana 2026. Recordemos que el futbolista peruano ya estuvo cedido a lo largo de todo el 2025 en Juan Pablo II, por lo que se encuentra familiarizado con estar fuera de Lima y eso es importante.

Álvaro Rojas fue anunciado en Cienciano.

"Anunciamos a Álvaro Rojas como nuevo jugador del club. El mediocampista, procedente de Universitario, llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!", señaló el cuadro imperial también en su cuenta oficial de 'X'.