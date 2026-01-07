0

Edison Flores confirmó la vuelta de destacado atacante a Universitario para el 2026: "Muy feliz"

¿Fichaje bomba? Edison Flores impactó a los hinchas cremas tras confirmar el regreso de destacado atacante a Universitario. 'Orejas' aseguró que el jugador tiene todo para brillar en la 'U'.

Jesús Yupanqui
Edison Flores confirmó la vuelta de destacado atacante a Universitario.
Edison Flores confirmó la vuelta de destacado atacante a Universitario. | FOTO: Universitario
COMPARTIR

Con la ilusión de lograr el 'tetracampeonato' y hacer historia en la Copa Libertadores, Universitario inició su pretemporada en Campo Mar. Edison Flores realizó una transmisión y contó detalles sobre el primer día de los trabajos en la 'U'.

Luis Advíncula se despide de Boca Juniors.

PUEDES VER: Luis Advíncula rompe su silencio y confiesa emocionado su salida de Boca para regresar al Perú - VIDEO

'Orejas' expresó su emoción por la vuelta de Yuriel Celi y Diego Romero. Resaltó que ambos jugadores tienen un gran potencial para consolidarse en Universitario, pero tienen que trabajar y ganarse su oportunidad en la 'cancha'.

"Vuelve Yuriel, vuelve Diego Romero. Muy feliz de volver a verlos", expresó el referente de Universitario. "Como siempre lo he dicho, tiene unas capacidades enormes, dependerá de él (Celi) tener un gran año", agregó.

Como se sabe, Celi tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026 y en la temporada anterior fue cedido a Deportivo Garcilaso, donde tuvo minutos para demostrar su fútbol.

El jugador de 23 años domina el perfil izquierdo y puede ocupar la posición de mediocentro o extremo. Esa flexibilidad le permitirá a Rabanal tener opciones en la ofensiva.

Edison Flores elogió a Diego Romero

Edison Flores expresó su emoción por la vuelta de Diego Romero, quien estuvo a préstamo en Banfield. El jugador de 31 años indicó que el portero tiene capacidad para ser titular en la selección peruana.

"Diego va a tener la posibilidad de pelear para tapar en el año. Tiene que ganársela, como todos. Pero, dependerá de él, tiene grandes condiciones para ser arquero de la selección. Estar en las convocatorias. Dependerá de él", puntualizó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron examen para obtener la nacionalidad peruana

  2. Delantero de Universitario dejará el club para firmar contrato por tradicional equipo de Liga 1

  3. Ex DT de Alianza Lima es el nuevo entrenador de la selección peruana: "Con mucha ilusión"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano