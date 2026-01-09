FPF le responde fuerte a Barco y pide que Universitario se pronuncie: "Daño reputacional"

Durante las últimas horas del jueves 8 de enero, la Federación Peruana de Fútbol emitió un inesperado comunicado respondiendo a Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario de Deportes, quien había calificado de "cadáver" a la Liga 1 y había criticado cómo se desarrollaba el campeonato desde que es organizada por el ente rector del balompié nacional.

En el documento, la FPF lamenta las expresiones del directivo de la 'U' y le recuerda que el club de Ate fue tricampeón nacional bajo el sistema que ahora critica, lo que le ha permitido aumentar considerablemente sus ingresos a nivel económico.

Además, también asegura que la Liga 1 ha dado importante pasos rumbo a un crecimiento y confirmó que a partir de la edición 2026, el certamen será organizado por los mismos clubes participantes.

Finalmente, la FPF pidió que Universitario se pronuncie para rectificar la última declaración de Álvaro Barco, cuyas palabras han generado, siempre según el mencionado ente, un daño reputacional.

Comunicado de la FPF

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tomado conocimiento de las declaraciones realizadas por el señor Álvaro Barco, ex representante del Consorcio Fútbol Perú y actual gerente del Club Universitario de Deportes, las cuales son inexactas y afectan la imagen del fútbol peruano.

Ante ello, la FPF precisa lo siguiente:

Desde que la organización de la Liga1 estuvo en el ámbito de la FPF, el campeonato mejoró de manera concreta. Hoy es un torneo mejor organizado y con mayor valor como producto deportivo. Gracias a esta gestión, el valor del naming right y de los patrocinios se incrementaron; los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club; y la FPF asumió los costos operativos que antes no se cubrían, permitiendo que los clubes tengan más recursos disponibles.

La FPF no ha “quitado” dinero a ningún club. Son los propios clubes los que administran su economía. La descentralización de los derechos de televisión impulsó que los partidos puedan verse hoy por diferentes canales y operadoras, y no solo por una empresa, como ocurrió durante más de diez años sin darle mayor potencia al campeonato.

La FPF trabajó arduamente para que los clubes reciban ingresos más justos por derechos de televisión, incluso cuando el antiguo operador no apoyó a todos los clubes generando inestabilidad en el desarrollo del torneo.

Como ente rector del fútbol peruano, la FPF mantiene su compromiso con el aumento de la competitividad. No obstante, lamenta que el señor Barco califique como “cadáver” al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos importantes. Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la capacidad de quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato.

Ahora los propios clubes administrarán el campeonato, tanto a nivel organizacional como económico y de manera independiente, dando continuidad con todo lo positivo alcanzado.

En ese sentido, la FPF exhorta al Club Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente, considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado.

Declaraciones de Álvaro Barco sobre la Liga 1

A través de una declaración para diferentes medios de comunicación, Álvaro Barco había declarado que la Liga 1 era un "cadáver", esto por los últimos en los que la FPF ha manejado el campeonato.

"La Federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero es un cadáver, ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor torneo posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano", dijo el gerente deportivo de la 'U'.