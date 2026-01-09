Raúl Ruidíaz, ex Universitario, da el batacazo tras ser presentado en campeón peruano: "Tu casa"

Raúl Ruidíaz, ex Universitario de Deportes, es uno de los futbolistas peruanos con gran experiencia en el extranjero. La 'Pulga' también tuvo la chance de vestir los colores de la selección peruana donde destaca por haber sido mundialista en Rusia 2018. Durante el 2025, el centro delantero defendió la camiseta de Atlético Grau de Piura en la Liga 1, y para esta temporada, acaba de ser anunciado en un emblemático elenco nacional.

Club campeón peruano presentó a Raúl Ruidíaz para la temporada 2026

Resulta que, a través de sus redes sociales, el cuadro 'Blanco', campeón de la Liga 2 2021, lo presentó oficialmente como parte de su plantel para afrontar el 2026. De esta forma, el destacado atacante de 35 años tendrá su segundo año consecutivo en la escuadra norteña donde viene siendo un referente en la ofensiva para el entrenador argentino, Ángel David Comizzo.

"¡Piura es tu casa, Raúl! Raúl Ruidíaz seguirá siendo albo este 2026. ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Grau!", señaló el club en su cuenta de 'X', antes Twitter. Es importante señalar que, el ex Seattle Sounders de la MLS se ganó su lugar como titular a lo largo del 2025, en base a su jerarquía y experiencia en el exterior.

Atlético Grau anunció a Raúl Ruidíaz para la temporada 2026

Ruidíaz se sumó a 'Los Académicos' en abril de 2025, procedente del fútbol norteamericano. Luego de 9 años, el experimentado futbolista decidió regresar por todo lo alto al balompié nacional, donde actualmente comparte equipo con Ángel Comizzo. Ambos fueron claves para el título de Universitario en el 2013.

La campaña de Raúl Ruidíaz con Atlético Grau

Según sus estadísticas, el delantero con pasado en Monarcas Morelia disputó 26 compromisos con Atlético Grau en la Liga 1 2025, además, convirtió la cantidad de 8 goles, y brindó 4 asistencias.

¿Hasta cuándo es el contrato de Raúl Ruidíaz en Atlético Grau?

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta, Raúl Ruidíaz acordó extender su contrato con los 'Albos' que terminaba el 2026 hasta diciembre de 2029. Del mismo modo, la directiva elevó su cláusula de salida por una importante cantidad.