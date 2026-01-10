Universitario remece el mercado y busca fichaje de volante que campeonó con Peñarol: "Prioritario"

Universitario de Deportes se sigue moviendo en el mercado de fichajes con el objetivo de poder potenciar su plantel para la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. En ese escenario, se conoció que los merengues están tras los pasos de un talentoso volante que levantó títulos con Peñarol, un club grande de Sudamérica.

Universitario busca fichaje de volante que campeonó con Peñarol

Líbero puedo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario aún no ha cerrado el plantel y sigue buscando los últimos fichajes pensando en potenciar su plantel antes las múltiples salidas que han sufrido. En ese escenario, aparece la figura de Agustín Álvarez, un nombre que ha estado en carpeta crema desde hace varias semanas.

Universitario realizará esfuerzos para buscar el préstamos de Agustín Álvarez.

En la 'U' consideran prioritario poder encontrar el reemplazo de Rodrigo Ureña y es allí donde esperan contar con el uruguayo. Esta operación no es nada sencilla, pero se conoció que los cremas buscan realizar un último esfuerzo para poder concretar la llegada del jugador.

La intención de Universitario es poder conseguir su pase en calidad de préstamo por parte de Montevideo City. Por lo que confían en que las gestionen avancen de forma favorable en los siguientes días. Cabe señalar que esta operación depende de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros pueda obtener su nacionalización y liberar cupos de extranjeros.

Agustín Álvarez destaca a sus 24 años por ser una pieza clave en el armado de juego, cualidades que demostró en Peñarol durante las temporadas 2021 y 2022, donde fue parte clave para la obtención de los títulos de la Liga de Uruguay y la Supercopa Uruguaya.

Agustín Álvarez tuvo un paso por Peñarol, donde logró títulos.

Agustín Álvarez y su rendimiento en 2025

Durante el último año, el futbolista de 24 años militó en las filas de Unión La Calera de Chile, en calidad de cedido, donde se consolidó como una de las figuras del plantel y obtuvo una gran regularidad jugando 29 partidos. Agustín Álvarez se volvió una pieza fundamental en la zona defensiva del equipo y, aunque no registró ni goles ni asistencias, era considerado como indiscutible.

Trayectoria de Agustín Álvarez

Álvarez dio sus primeros pasos en las divisiones menores de Peñarol, club donde logró destacar y ganarse un lugar en el primer equipo a partir de la temporada 2020. Con el 'Aurinegro' permaneció hasta concretar su traspaso a Montevideo City en 2023. En esa temporada, el mediocampista se consolidó como una de las principales figuras del equipo. Sin embargo, de manera sorpresiva, fue cedido posteriormente a Atlético Nacional de Colombia y Unión La Calera.