0
EN VIVO
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Universitario remece el mercado y busca fichaje de volante que campeonó con Peñarol: "Prioritario"

Universitario continúa armando su plantel y puso la mira en un volante uruguayo con trayectoria en clubes de renombre como Peñarol y Atlético Nacional. Conoce de quién se trata.

Angel Curo
Universitario busca fichaje de volante que campeonó con Peñarol
Universitario busca fichaje de volante que campeonó con Peñarol | Foto: Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se sigue moviendo en el mercado de fichajes con el objetivo de poder potenciar su plantel para la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. En ese escenario, se conoció que los merengues están tras los pasos de un talentoso volante que levantó títulos con Peñarol, un club grande de Sudamérica.

El fixture de Universitario de Deportes para el Torneo Apertura y Clausura.

PUEDES VER: Fixture Universitario 2026: calendario y partidos de los cremas en el Apertura y Clausura

Universitario busca fichaje de volante que campeonó con Peñarol

Líbero puedo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario aún no ha cerrado el plantel y sigue buscando los últimos fichajes pensando en potenciar su plantel antes las múltiples salidas que han sufrido. En ese escenario, aparece la figura de Agustín Álvarez, un nombre que ha estado en carpeta crema desde hace varias semanas.

Agustín Álvarez, Universitario

Universitario realizará esfuerzos para buscar el préstamos de Agustín Álvarez.

En la 'U' consideran prioritario poder encontrar el reemplazo de Rodrigo Ureña y es allí donde esperan contar con el uruguayo. Esta operación no es nada sencilla, pero se conoció que los cremas buscan realizar un último esfuerzo para poder concretar la llegada del jugador.

La intención de Universitario es poder conseguir su pase en calidad de préstamo por parte de Montevideo City. Por lo que confían en que las gestionen avancen de forma favorable en los siguientes días. Cabe señalar que esta operación depende de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros pueda obtener su nacionalización y liberar cupos de extranjeros.

Agustín Álvarez destaca a sus 24 años por ser una pieza clave en el armado de juego, cualidades que demostró en Peñarol durante las temporadas 2021 y 2022, donde fue parte clave para la obtención de los títulos de la Liga de Uruguay y la Supercopa Uruguaya.

Agustín Álvarez

Agustín Álvarez tuvo un paso por Peñarol, donde logró títulos.

Agustín Álvarez y su rendimiento en 2025

Durante el último año, el futbolista de 24 años militó en las filas de Unión La Calera de Chile, en calidad de cedido, donde se consolidó como una de las figuras del plantel y obtuvo una gran regularidad jugando 29 partidos. Agustín Álvarez se volvió una pieza fundamental en la zona defensiva del equipo y, aunque no registró ni goles ni asistencias, era considerado como indiscutible.

Trayectoria de Agustín Álvarez

Álvarez dio sus primeros pasos en las divisiones menores de Peñarol, club donde logró destacar y ganarse un lugar en el primer equipo a partir de la temporada 2020. Con el 'Aurinegro' permaneció hasta concretar su traspaso a Montevideo City en 2023. En esa temporada, el mediocampista se consolidó como una de las principales figuras del equipo. Sin embargo, de manera sorpresiva, fue cedido posteriormente a Atlético Nacional de Colombia y Unión La Calera.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Raúl Ruidíaz, ex Universitario, da el batacazo tras ser presentado en campeón peruano: "Tu casa"

  2. Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY por Serie Río de la Plata: a qué hora juega, apuestas y dónde ver

  3. Seleccionado nacional dejará Universitario para jugar la Liga 1 y Copa Libertadores con Cusco FC

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano