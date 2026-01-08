Confirmado: Ex Cienciano y campeón nacional se incorporó a Universitario para la temporada

Universitario de Deportes inició oficialmente su pretemporada bajo el mando del DT Javier Rabanal. El cuadro crema tiene la intención de conformar su once principal para destacar en la Liga 1 2026, donde buscarán conseguir el 'Tetra'. En medio de los movimiento del mercado de pases, se conoció que un ex Cienciano que levantó títulos se unió al equipo.

Universitario incorporó a un exjugador de Cienciano

Conscientes de la necesidad de potenciar el plantel principal, la dirección deportiva de Universitario decidió darle un toque de identidad al equipo con el regreso de un elemento histórico. Se trata del exjugador Jorge Araujo, quien asumirá un rol clave en esta nueva temporada.

El popular ‘Coco’ Araujo será el asistente técnico de Javier Rabanal, convirtiéndose en su mano derecha tras su buen desempeño al mando de las divisiones menores en la Liga 3 2025, donde alcanzó las semifinales. Durante la pretemporada, ya trabaja de forma conjunta con el estratega español, tal como se pudo ver en una fotografía compartida por el club a través de sus redes oficiales.

Jorge Araujo será parte del comando técnico de Javier Rabanal para la Liga 1 2026.

Araujo tendrá un papel estratégico dentro del proyecto, pues conoce de cerca a los jóvenes prospectos del club con los que ha trabajado en los últimos años. En ese sentido, se convertirá en el nexo entre las divisiones menores y el primer equipo, una pieza importante considerando la apuesta que Rabanal tiene por la formación y el uso de futbolistas jóvenes.

Jorge Araujo y su trayectoria como futbolista

Jorge Araujo es uno de los referentes del cuadro merengue tras su paso como futbolista. Sin embargo, no fue el único equipo que defendió durante su carrera, ya que en la temporada 2006 y 2015 jugó con la camiseta de Cienciano.

De igual modo, es considerado como uno de los jugadores más destacados de nuestro balompié, luego de haber sido parte esencial de una de las hazañas más recordadas por los hinchas cremas, tras haber conseguido el tricampeonato con Universitario en 1998, 1999 y 2000.