Jean Ferrari da fuerte respuesta a Álvaro Barco de Universitario por criticar la Liga 1: "Exagerado"

Una de las polémicas que se ha vivido en la previa del inicio de la Liga 1 2026 es en relación a las declaraciones de Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario, sobre la manera en la que se viene desarrollando el torneo nacional. Estas palabras generaron una reacción de la FPF, así como del mismo club crema.

Justamente, Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, se hizo presente en la ceremonia de gala para el sorteo del fixture de la Liga 1 2026. Fuera de toda la expectativa que genera este evento, el directivo en mención se dio unos minutos para dar una fuerte respuesta a las palabras de Álvaro Barco.

Fiel a su estilo, indició que su pronunciamiento se debió más a un aspecto personal que institucional. Además, afirma que este tipo de pronunciamientos no ayuda al sistema de la Liga 1 2026, ya que hay muchas cosas por trabajar en la búsqueda de que se resuelvan cada uno de los problemas.

"Esto no ayuda al sistema, pues hay que conocer el problema. Acá hay gente que opina sin saber realmente de qué se trata. Fuera de lugar y exagerados. Siento que las declaraciones de Álvaro fueron más personales que institucionales. Ellos harán su evaluación interna, ya que hay una Liga encargada del fútbol", declaró Jean Ferrari.

¿Qué dijo Álvaro Barco contra la Liga 1?

"La Federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero es un cadáver, ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor torneo posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano", manifestó desde Campo Mar.

(VIDEO: Jax Latin Media)