Jean Ferrari da fuerte revelación sobre el nuevo DT de la selección peruana: "Te equivocas"

La Federación Peruana de Fútbol sigue trabajando en la búsqueda del nuevo director técnico de la selección nacional. Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, tomó la palabra durante la ceremonia del sorteo del fixture de la Liga 1 y aclaró todo sobre su viaje a Buenos Aires, Argentina.

En una entrevista con L1 MAX, Ferrari fue tajante al decir que están en la etapa de "negociación" para llegar a un acuerdo con este estratega internacional que se sumará al plantel de la Bicolor a fines de enero. Sin embargo, sorprendió a todos al dar una firme respuesta por ser consultado por Ariel Holan y Gustavo Álvarez como alternativas en la Blanquirroja.

Y es que le indicó al periodista que no se reunió con Ariel Holan ni con Gustavo Álvarez. De hecho, atinó a decir que "difícilmente" se puedan a llegar a enterar de quién será el nuevo director técnico de la selección peruana con miras a la clasificación al Mundial 2030.

"Estamos en ese proceso donde ya hemos quemado etapas. Hoy estamos en la etapa de negociación. Este último viaje con el presidente ha sido muy fructífera. Va a requerir todas las estrategias para que se cumplan varias aspectos: económico y el objetivo que es llegar al Mundial. ¿En Buenos Aires hablando con Holan y Álvarez? No, te equivocas. Nosotros somos muy herméticos en mencionar nombres por respeto a los profesionales. Difícilmente se va a saber el nombre", manifestó Jean Ferrari.

¿Gustavo Álvarez es el elegido para dirigir a la selección peruana?

Medios internacionales y nacionales revelaron que Gustavo Álvarez será el elegido para dirigir a la selección peruana de cara al Mundial 2030. Si bien desde la FPF no han manifestado nombres por respeto a los profesionales, se asegura que el ex U de Chile lucirá el buzo de la Bicolor.