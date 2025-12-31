Jean Ferrari reveló detalles del nuevo DT de la selección peruana: "He conversado con..."

La selección peruana se encuentra en medio de una etapa de reestructuración, pero aún le falta la cabeza principal que es el técnico que liderará el proyecto hacia la clasificación a la Copa Mundial del 2030. Por ello, en una reciente entrevista, Jean Ferrari, Director General de la FPF, dio detalles sobre el nuevo entrenador de la Bicolor.

Jean Ferrari reveló la fecha en que estará definido el DT de Perú

En la conversación con el programa de PBO Radio, 'Campeonísimos', Ferrari fue consultado sobre si ya hay fecha para conocer quién será el nuevo entrenador de la selección peruana.

El dirigente de la Federación Peruana de Fútbol dejó en claro que ahora sí tiene todo listo para definir al nuevo comando técnico que liderará el proceso de cara al Mundial 2030.

Video: Campeonísimos

"Ya pasó la etapa de evaluación, hoy estoy en la etapa de entrevistas. Ya he conversado con algunos, y la primera semana de enero estaremos definiendo al comando técnico", afirmó.

Jean Ferrari reveló que, luego de haber terminado los torneos locales de cada país, primero se puso a evaluar a los candidatos para ser técnicos de la selección peruana y, al día de hoy, ya se encuentra entrevistando a varios entrenadores con el perfil deseado.

"Por último, dejo en claro que en la primera semana de enero habrá noticias oficiales sobre quién será el técnico elegido, por lo que el nombre todavía deberá estar en espera hasta entonces."

Nombres de posibles técnicos para la selección peruana