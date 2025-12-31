(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)

¡Se va el 2025! Entre los episodios más emotivos, sobresale el histórico encuentro de fútbol Rusia-Perú y el gol de Alex Valera, narrado en exclusiva por este corresponsal. El encuentro electrizó a los fanáticos y dejó momentos que enaltecen el espíritu deportivo.

En el histórico amistoso entre Perú y Rusia, Alex Valera se convirtió en protagonista al marcar un gol memorable que desató la alegría de los hinchas peruanos. El delantero mostró su precisión y definición frente al arquero Matvey Safónov, quien posteriormente sería destacado por hazañas en competiciones internacionales. El partido reflejó la garra y entrega de la selección peruana, dejando una imagen positiva del equipo de cara a futuras competencias y consolidando momentos que quedarán en la memoria de los fanáticos.

Matvey Safónov: héroe inesperado

El arquero ruso del PSG se convirtió en sensación mundial tras atajar cuatro penales consecutivos en un partido con la mano lesionada. Su actuación recordó la grandeza de Lev Yashin, legendario guardameta soviético. El PSG y sus seguidores celebraron su esfuerzo y determinación, consolidándolo como futuro titular del club.

Regreso triunfal del boxeo ruso

Tras años de sanciones, los boxeadores rusos brillaron en el Campeonato Mundial de Dubái 2025, logrando 7 oros, 5 platas y 1 bronce. Murat Gassíev, en peso pesado, ganó el título mundial tras noquear a Kubrat Puliev. La disciplina y tradición del boxeo ruso volvieron a la élite, demostrando su poderío internacional.

Cierre y deseos para el 2026

Al despedir el año, se celebra el deporte, la pasión y los logros que marcaron el 2025. Desde aquí, enviamos un mensaje de paz y bendiciones a todos los hogares, esperando un 2026 lleno de éxitos y armonía.