¡En racha! Álex Valera se luce con gran definición de penal para el 1-0 de Perú ante Chile

La selección peruana se pone adelante en el marcador ante Chile gracias a una notable anotación desde los 11 pasos de Álex Valera. El delantero de Universitario de Deportes no se puso nervioso al tomar la responsabilidad y marcó el 1-0 de la 'Bicolor' en Sochi. Con esta anotación, el atacante reafirma su gran momento en esta temporada.

Sobre los 32 minutos del primer tiempo, la zaga defensiva de Chile sufrió un desliz y Álex Valera aprovechó el error para interceptar el balón y quedar mano a mano frente al arco; sin embargo, fue derribado dentro del área por el defensor Román. Ante ello, el árbitro no dudó y cobró la pena máxima a favor de la Bicolor.

Además de sancionar el penal para Perú, el colegiado expulsó a Iván Román, quien tras su falla dejó a la ‘Roja’ con 10 hombres. En medio de la tensión, ‘Valegol’ tomó el balón y se dirigió al punto de penal para ejecutar. El delantero de 29 años inició una carrera pausada y definió con serenidad, enviando el balón al lado contrario del portero chileno.

Con este tanto, Álex Valera anota su segundo gol consecutivo, ratificando su gran momento en la temporada y respondiendo con firmeza a los cuestionamientos sobre su compromiso con la selección peruana.

Álex Valera marcó su quinto gol con la selección peruana

Con esta nueva anotación, Valera alcanzó los cinco goles con la camiseta de la 'Bicolor', todos registrados en partidos amistosos. En el reciente duelo ante Rusia también convirtió un golazo de larga distancia, confirmando el gran nivel que hoy lo posiciona como el delantero titular de la selección.

Sus primeros tantos llegaron en 2022, en los amistosos frente a Jamaica y República Dominicana. Ese mismo año volvió a anotar ante Paraguay. Finalmente, en esta fecha FIFA de noviembre de 2025 sumó dos más: uno ante Rusia y ahora otro frente a Chile.

¿Cuánto vale Álex Valera?

Durante esta temporada, Álex Valera ha logrado incrementar su valor de mercado. Según Transfermarkt, el delantero crema está cotizado en un millón de euros, siendo esta la cifra más alta de toda su carrera.