¿Es blanquiazul? Fabio Gruber eligió dorsal de exfigura de Alianza Lima para su debut con Perú

La selección peruana se enfrenta ante Chile por el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre, donde tendrá la obligación de sumar su primera victoria en este nuevo proceso y darle una motivación a los jóvenes que encabezan el recambio generacional. Uno de ellos es Fabio Gruber, quien es titular y sorprendió a los hinchas portando el dorsal de un ex Alianza Lima.

Resulta que el defensa del FC Núremberg de Alemania eligió portar el dorsal de uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol peruano y referente de Alianza Lima. Se trata de Claudio Pizarro, quien dejó una huella imborrable y cuyo número ‘14’ fue el que Fabio Gruber decidió utilizar en su primer partido con la 'Bicolor'.

Fabio Gruber eligió usar la '14' de Claudio Pizarro. Foto: Líbero

Es preciso señalar que esta elección también se puede ver motivada por la huella que dejó Claudio Pizarro en el fútbol alemán, donde es considerado como un ídolo y puso al Perú en los ojos del mundo.

Recordemos que, si bien Claudio Pizarro inició su carrera profesional en el Deportivo Pesquero, en 1998 llegó a las filas de Alianza Lima, donde logró un notable desempeño, ganándose el cariño de los hinchas con sus goles y al año siguiente, firmó por el Werder Bremen y empezó su camino en el viejo continente. Por todo ello, es considerado como uno de los referentes del cuadro blanquiazul.

Fabio Gruber recibió elogios en Alemania

La convocatoria de Fabio Gruber despertó gran ilusión en el FC Núremberg, por ello su entrenador, el histórico Miroslav Klose, no dudó en dedicar palabras de elogio hacia el 'eurocausa' destacando sus virtudes defensivas.

"Fabio es un jugador muy fuerte en el uno contra uno. También está muy alerta cuando el rival juega balones largos y anticipa las situaciones con gran habilidad. Con el balón, muestra compostura y contribuye a una construcción sólida, tanto con pases cortos como con balones largos"