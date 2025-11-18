0
Exjugador de Alianza es elogiado por la prensa en Portugal: "Una de las mayores promesas de Perú"

Alianza Lima es uno de los equipos que se destaca por la cantidad de jugadores que exporta a importantes clubes y ahora uno de sus 'potrillos' fue elogiado en Europa.

Jasmin Huaman
'Potrillo' de Alianza Lima es elogiado por prensa en Portugal
'Potrillo' de Alianza Lima es elogiado por prensa en Portugal | Foto: Composición Líbero
Jugadores como Erick Noriega, André Carrillo, Jefferson Farfán o Claudio Pizarro, son el claro ejemplo de que jugar para Alianza Lima es una gran ventana para destacar a nivel internacional. Uno de los 'potrillos' del club recibió todo tipo de elogios desde Portugal por su excelente momento en el fútbol.

Alianza Lima tomará firmes decisiones para el armado del plantel 2026.

Alianza Lima es uno de los clubes más importantes del fútbol peruano y es altamente superior con respecto a la cantidad de futbolistas que ha impulsado a ligas del extranjero. En Portugal siguen de cerca la evolución de una de las promesas que dejó el club blanquiazul en busca de triunfar y crecer profesionalmente.

Exjugador de Alianza Lima destaca en Portugal

Se trata de Bassco Soyer, futbolista peruano que actualmente juega como mediocentro ofensivo y su presente es en el Gil Vicente F.C. de la Primera Liga en Portugal. El portal internacional 'Record' elogió el rendimiento de Bassco Soyer que en los minutos jugados ha demostrado tener toda la actitud para ser una estrella dentro del plantel de Gil Vicente.

"Para Bassco Soyer, la rotación dentro de las inferiores de la selección peruana le beneficia, dado que también es considerado una de las mayores promesas del país. Sin duda, la calidad parece abundar en el equipo Gil Vicente", señalan en una nota dedicada a la llegada de Soyer a Portugal.

Bassco Soyer Alianza Lima

Bassco Soyer destaca en Portugal.

Bassco Soyer fichó por Gil Vicente en el 2025

Los peruanos siguen triunfando en el fútbol europeo y ahora se suma el nombre de Bassco Soyer, quien dejó Alianza Lima para instalarse en Portugal. El fichaje de Soyer por Gil Vicente dejó a Alianza Lima con el 35% de su pase ante una futura venta. A pesar de la consideración de Néstor Gorosito, nunca pudo consolidarse en el equipo titular.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

