Alianza Lima vs UTC: hora y fecha confirmada para el último partido por el Torneo Clausura 2025
¡Todo va quedando listo! Alianza Lima se despedirá del Torneo Clausura 2025 frente a su hinchada en el partido ante UTC en busca del puesto de Perú 2.
Alianza Lima tiene la misión de conseguir llevarse una victoria ante UTC para no despedirse del sueño de obtener el pase de 'Perú 2' y garantizar su clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Néstor Gorosito se enfrentará a UTC en la última fecha del Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva.
Durante este fin de semana se estará jugando la última fecha del Torneo Clausura 2025 para definir los puestos en las competiciones internacionales. Tras haber asegurado su pase a la Copa Libertadores, los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC pelean por ser 'Perú 2' y asegurar su clasificación a la fase de grupos de manera directa.
Alianza Lima vs UTC: hora y fecha del partido
En la última fecha, Alianza Lima recibirá a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva, o también conocido como Matute. A través de las redes sociales de la institución se confirmó a qué hora se jugará el partido y también el día.
El partido entre Alianza Lima vs UTC se jugará a las 3:00 p.m. el domingo 23 de noviembre en Matute. Las entradas para el cotejo están a la venta en la página de Joinnus.
Alianza Lima recibirá a UTC en Matute.
Jugadores que no continuarían en Alianza Lima
Líbero pudo conocer la lista de posibles jugadores que no estarían dentro de los planes de Alianza Lima para el próximo año. Entre ellos está Hernán Barcos, quien todavía no define su futuro profesional. También figura Pablo Ceppelini debido a que no cumplió con las expectativas. A ellos se suamrían Guillermo Enrique, Alan Cantero, Ángelo Campos, Ricardo Lagos y Matías Succar.
