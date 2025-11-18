0
EN VIVO
Perú vs. Chile por amistoso internacional

Alianza Lima vs UTC: hora y fecha confirmada para el último partido por el Torneo Clausura 2025

¡Todo va quedando listo! Alianza Lima se despedirá del Torneo Clausura 2025 frente a su hinchada en el partido ante UTC en busca del puesto de Perú 2.

Jasmin Huaman
Alianza Lima vs UTC se jugará por en Matute en la última fecha.
Alianza Lima vs UTC se jugará por en Matute en la última fecha. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tiene la misión de conseguir llevarse una victoria ante UTC para no despedirse del sueño de obtener el pase de 'Perú 2' y garantizar su clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Néstor Gorosito se enfrentará a UTC en la última fecha del Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva.

Racing se pronuncia sobre interés de Alianza Lima por Adrián Balboa.

PUEDES VER: Racing revela su postura ante interés de Alianza Lima por Adrián Balboa: "Avisaron que..."

Durante este fin de semana se estará jugando la última fecha del Torneo Clausura 2025 para definir los puestos en las competiciones internacionales. Tras haber asegurado su pase a la Copa Libertadores, los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC pelean por ser 'Perú 2' y asegurar su clasificación a la fase de grupos de manera directa.

Alianza Lima vs UTC: hora y fecha del partido

En la última fecha, Alianza Lima recibirá a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva, o también conocido como Matute. A través de las redes sociales de la institución se confirmó a qué hora se jugará el partido y también el día.

El partido entre Alianza Lima vs UTC se jugará a las 3:00 p.m. el domingo 23 de noviembre en Matute. Las entradas para el cotejo están a la venta en la página de Joinnus.

Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a UTC en Matute.

Jugadores que no continuarían en Alianza Lima

Líbero pudo conocer la lista de posibles jugadores que no estarían dentro de los planes de Alianza Lima para el próximo año. Entre ellos está Hernán Barcos, quien todavía no define su futuro profesional. También figura Pablo Ceppelini debido a que no cumplió con las expectativas. A ellos se suamrían Guillermo Enrique, Alan Cantero, Ángelo Campos, Ricardo Lagos y Matías Succar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Perú vs. Chile EN VIVO HOY: a qué hora juegan, qué canal transmite y pronóstico

  2. Perú vs. Chile hoy: alineaciones confirmadas para el partido amistoso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano