Jayo lanzó dura crítica a jugador de Universitario tras derrota de Perú ante Chile: "No rindió"

El exfutbolista de Alianza Lima, Juan Jayo no se guardó nada y dejó una contundente opinión respecto al nivel de un futbolista de Universitario en el amistoso en Sochi.

Solange Banchon
La selección peruana no pudo en Sochi y cayó 2-1 ante su similar de Chile en el 'Clásico del Pacífico'. La derrota dejó un sabor amargo en los hinchas de la 'Bicolor', y en especial para algunos exfutbolistas como Juan Jayo, quien cuestionó categóricamente el rendimiento de un jugador de Universitario contra la 'Roja'.

Juan Jayo dejó fuerte opinión sobre jugador de Universitario tras amistoso de Perú

Jairo Concha volvió a ganarse la confianza de Manuel Barreto frente al elenco de Nicolás Córdova e inició una vez más como titular en el 'equipo de todos'. Sin embargo, para el referente de Alianza Lima, el volante de 26 años estuvo lejos de alcanzar un óptimo desempeño, además, su nivel no ha sido el mismo desde mitad de temporada con los cremas.

Jairo Concha

Jairo Concha fue titular en el amistoso de Perú ante Chile en Sochi/Foto: La Bicolor

"No rindió como esperábamos. Siempre se destaca lo de Concha porque necesitamos que aparezcan jugadores distintos en esa posición sobretodo. Creo que Concha no está teniendo buenos partidos, como lo tuvo en la primera etapa del año con Universitario, porque después se ha venido cayendo en la segunda etapa, y en la selección viene ratificando ese momento que no está bien", sostuvo en el programa de YouTube 'Estudio Fútbol'.

De igual forma, el excapitán del cuadro blanquiazul, aseguró que los amistosos serán claves para determinar si el '17' de la 'U' es el indicado para ser el conductor de la selección peruana. A su vez, resaltó la importancia de que puedan aparecer nuevas figuras que asuman esta responsabilidad con miras al próximo Mundial.

"Creo que esta selección necesita más de Concha. Seguramente Barreto sacará sus propias conclusiones, pero deberíamos seguir probando porque necesitamos que aparezcan jugadores importantes que agarren esa camiseta de '10' que siempre digo la camiseta no hace al jugador, sino al revés, y que se la crea, que tome el mando del equipo y haga jugar al equipo", añadió.

Jairo Concha y su presente en Universitario tras el 'Tri'

Según las estadísticas, el mediocampista Jairo Concha registra oficialmente 41 partidos con Universitario de Deportes, en medio de la gran campaña de los cremas tras la obtención del tricampeonato nacional. Asimismo, 9 goles, 10 asistencias, en un promedio de 2628 minutos.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

