Yoshimar Yotún tomó terminante medida con Sporting Cristal en medio del mercado de pases

Uno de los jugadores que el hincha de Sporting Cristal pidió a lo largo del 2025 fue Yoshimar Yotún. El volante y capitán de la escuadra celeste se hizo extrañar tras su lesión en el 2024, pero su regreso no fue del todo óptimo tras estar varios meses fuera de fútbol. De hecho, no estuvo titular en los cotejos de Playoffs que dirigió Paulo Autuori.

Yoshimar Yotún toma firme medida con Sporting Cristal

LÍBERO pudo conocer que Yoshimar Yotún está convencido de mejorar su rendimiento en el campo de juego y dejar atrás los malos episodios del 2025. El volante es consciente de que no estuvo en una buena versión tras superar su lesión de meses, por lo que informó a Sporting Cristal que realizará un trabajo especializado en su rodilla para llegar en óptimas condiciones a la pretemporada 2026.

Si bien el popular 'Yoshi' disfruta de las vacaciones con su familia, no deja de lado su preparación física y trabajará con un especialista para la recuperación plena de su rodilla. El mediocampista sabe que es el referente del plantel y espera que todo resulte positivo para mostrarse como en sus grandes actuaciones en el campo.

Yoshimar Yotún quiere estar al 100% para Sporting Cristal.

Yoshimar Yotún juega su último año con Sporting Cristal

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines del 2026. El volante sabe que es posiblemente su último año con la camiseta de sus amores, por lo que dará todo lo que esté a su alcance en busca del título nacional que tanto exige la afición 'rimense'. Fuera de ello, el jugador nacional desea aportar toda su experiencia al primer equipo y por ello trabaja en su recuperación para afrontar la pretemporada en su máxima exigencia.

Valor de mercado de Yoshimar Yotún

En los últimos años, Yoshimar Yotún ha ido decayendo considerablemente en su valor de mercado. Cuando llegó a Sporting Cristal, el volante registraba una cifra de 2.4 millones de euros. Sin embargo, al cierre de la edición 2025, el volante presenta un valor de 250 mil euros a sus 35 años de edad.

Es claro que esta cifra va de la mano con su ausencia en los campos de juego, por lo que ahora espera elevar su registro en lo que significa sus últimos años de carrera profesional.