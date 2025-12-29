0
La Noche Crema y Noche Blanquiazul se jugará el 24 de enero

Ex Cantolao firmó con Sporting Cristal por toda la temporada 2026: "Aportando en la volante"

Sporting Cristal se sigue reforzando para la temporada 2026. Exvolante de Cantolao firmó con los celestes por todo un año. Una noticia que sorprendió a los hinchas.

Jesús Yupanqui
Ex Cantolao firmó con Sporting Cristal por toda la temporada 2026.
Ex Cantolao firmó con Sporting Cristal por toda la temporada 2026. | FOTO: Composición
Los movimientos en el mercado de pases en la Liga Femenina no se detienen. Sporting Cristal quiere lograr el título nacional en el 2026, por ello, decidió reforzar su plantel con destacados elementos.

Mediante sus redes sociales, el cuadro celeste anunció la continuidad de Vanesa Díaz por un año. La volante es una de las jugadoras que destacó en la Liga Femenina.

Vanesa Díaz

Vanesa Díaz firmó con Sporting Cristal por todo el 2026.

Díaz llegó a Sporting Cristal en el 2025 procedente de Cantolao. La volante que nació en el 2004 es bicampeona en el Torneo Extraordinario Sub 20 (año 2024 y 2025).

Los refuerzos de Sporting Cristal para el 2026

Hasta la fecha, Sporting Cristal presentó a las siguientes futbolistas como sus flamantes refuerzos para la temporada 2026

  • Jhosely Gamarra
  • Giovana Soares
  • Thayla Sousa
  • Alessia Sanhelli

Fabiana Oribe renovó con Sporting Cristal

El 12 de noviembre, Sporting Cristal utilizó sus redes sociales para anunciar que su capitana Fabiana Oribe renovó hasta la temporada 2027. Una grata noticia para los hinchas celestes.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

