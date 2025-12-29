Ex Cantolao firmó con Sporting Cristal por toda la temporada 2026: "Aportando en la volante"
Sporting Cristal se sigue reforzando para la temporada 2026. Exvolante de Cantolao firmó con los celestes por todo un año. Una noticia que sorprendió a los hinchas.
Los movimientos en el mercado de pases en la Liga Femenina no se detienen. Sporting Cristal quiere lograr el título nacional en el 2026, por ello, decidió reforzar su plantel con destacados elementos.
Mediante sus redes sociales, el cuadro celeste anunció la continuidad de Vanesa Díaz por un año. La volante es una de las jugadoras que destacó en la Liga Femenina.
Vanesa Díaz firmó con Sporting Cristal por todo el 2026.
Díaz llegó a Sporting Cristal en el 2025 procedente de Cantolao. La volante que nació en el 2004 es bicampeona en el Torneo Extraordinario Sub 20 (año 2024 y 2025).
Los refuerzos de Sporting Cristal para el 2026
Hasta la fecha, Sporting Cristal presentó a las siguientes futbolistas como sus flamantes refuerzos para la temporada 2026
- Jhosely Gamarra
- Giovana Soares
- Thayla Sousa
- Alessia Sanhelli
Fabiana Oribe renovó con Sporting Cristal
El 12 de noviembre, Sporting Cristal utilizó sus redes sociales para anunciar que su capitana Fabiana Oribe renovó hasta la temporada 2027. Una grata noticia para los hinchas celestes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90