Sporting Cristal busca remecer el mercado con defensa de selección peruana, revela web internacional

Sporting Cristal no escatimará en esfuerzos en busca de conformar un plantel competitivo para la temporada 2026. Si bien hay fichajes internacionales que los celestes han confirmado desde Brasil y Argentina, ahora se enfoca en el mercado local para tener alternativas en todos los sectores.

Sporting Cristal con opciones de fichar a defensa de selección peruana

Bajo el contexto mencionado en el párrafo anterior, el reconocido portal internacional, Transfermarkt, ha revelado que Jhair Soto, defensa central de ADT, tiene posibilidades de llegar a Sporting Cristal en este mercado de pases 2026. Este futbolista fue convocado recientemente a la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en Chincha, pero no llegó a sumar minutos bajo la dirección de Gerardo Ameli.

Jhair Soto suena como opción en Sporting Cristal.

En base a la información expuesta en la reconocida web, hay un 33% de posibilidades de que Jhair Soto llegue a Sporting Cristal para la edición 2026, sabiendo que ha tenido un rendimiento de destacar con camiseta de ADT en esta Liga 1 2025.

Sin embargo, es claro indicar que el futbolista de 22 años es del interés de los grandes de la Liga 1 como Universitario, Alianza Lima, y el mencionado Sporting Cristal. Pero ADT no se está quedando con los brazos cruzados, ya que desea renovar el vínculo del jugador para que siga destacando en la institución tarmeña.

Queda esperar cómo se va moviendo el mercado de pases en esta Liga 1 2026, sabiendo que ninguno de los cuatro clubes protagonistas alrededor de Jhair Soto ha hecho un pronunciamiento oficial por su pase completo. De momento el jugador disfruta de sus vacaciones y su agente es quien evaluará lo mejor para sus 22 años de edad.

Valor de mercado de Jhair Soto

Según información de Transfermarkt, Jhair Soto tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 22 años de edad. Es el mejor registro del futbolista peruano, por lo que está en todo su apogeo para destacar en la Liga 1 2026. Por si fuera poco, su cifra se ha ido elevando por ser considerado en la selección mayor.