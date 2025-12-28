Sporting Cristal toma firme medida con Luis Iberico de cara a la temporada 2026

Sporting Cristal viene evaluando a cada uno de sus jugadores con miras a la temporada 2026. Uno de los futbolistas que genera incertidumbre en cuanto a su continuidad es Luis Iberico, quien no logró aportar mucho en la edición 2025 tras estar en proceso de recuperación durante todo un año. Bajo este panorama, el club del Rímac tomó firme medida con el delantero de 27 años.

Sporting Cristal tomó firme medida con Luis Iberico

Según pudo conocer LÍBERO, Luis Iberico recibió la información de Sporting Cristal para que forme parte de la pretemporada 2026. De momento, la directiva viene resolviendo los contratos y futuro de los futbolistas que culminan vínculo contractual al cierre del 2025. Dado que el atacante en mención tiene un año más de estadía en el club, será parte de los entrenamientos que liderará Paulo Autuori.

Eso sí, el futbolista estará en constante evaluación al igual que el resto de los compañeros, sabiendo que el mercado de pases seguirá abierto y que puede llevarse a cabo una decisión en cuanto a su continuidad en Sporting Cristal. Dígase un préstamo, traspaso o permanencia en la institución 'bajopontina'.

Luis Iberico será parte de la pretemporada de Sporting Cristal.

Números de Luis Iberico con Sporting Cristal en el 2025

Luis Iberico solo afrontó un total de 15 minutos con Sporting Cristal en la presente temporada 2025. El atacante solo disputó lo restante del duelo del Torneo Clausura ante Atlético Grau, así como los minutos finales ante Cusco FC por la vuelta de los Playoffs de la Liga 1.

Valor de mercado de Luis Iberico

Según el portal "Transfermarkt", Luis Iberico tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 27 años de edad. El atacante peruano tuvo su mejor versión con FBC Melgar en la temporada 2023, en el que registró un valor de 800 mil euros.

¿Cuándo termina el contrato de Luis Iberico con Sporting Cristal?

Luis Iberico tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines del 2026, pero existe la opción de extender el vínculo por una temporada más. Lo cierto, es que el delantero nacional fue una de las apuestas de la directiva celeste al pagar un monto no revelado a Riga FC por su pase completo.