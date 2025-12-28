Sporting Cristal define a su rival internacional para la Tarde Celeste 2026: todos los detalles

Sporting Cristal es uno de los clubes que viene ultimando detalles en cuanto a la conformación de plantel para la temporada 2026. Los 'rimenses' han ido anunciando nuevas incorporaciones, así como salidas de futbolistas al cierre de este año. No obstante, un aspecto fundamental es su rival para la Tarde Celeste, el cual se viene analizando mesuradamente para hacerlo oficial ante sus hinchas.

Sporting Cristal define rival para la Tarde Celeste 2026

Según pudo conocer la edición impresa de LIBERO, Sporting Cristal quiere un rival de jerarquía para la Tarde Celeste 2026. Dicho ello, el foco está en un equipo colombiano que afronte la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es claro que el equipo de Paulo Autuori piensa en uno de los objetivos como avanzar a dicha instancia del torneo Conmebol, por lo que, siguiendo esa línea, las alternativas que se manejan como contrincantes en la presentación de los 'cerveceros' son Junior de Barranquilla o Independiente Santa Fe.

"Sporting Cristal viene definiendo a su rival en la "Tarde Celeste". La primera alternativa es un equipo colombiano que esté en la fase de grupos de la Copa Libertadores para dar rodaje al equipo", pudo informar la edición impresa de LÍBERO.

Sporting Cristal quiere mejorar su campaña para la temporada 2026.

Sporting Cristal jugará la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal no solo tiene la responsabilidad y presión de ser campeón de la Liga 1 2026, sino que tiene que superar dos fases para llegar a la zona de grupos contra los mejores del continente. De hecho, el cuadro celeste aún no conoce a su rival directo para la Fase 2 del certamen Conmebol, ya que debe aguardar al ganador de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo.

Esta llave de Libertadores para Sporting Cristal se disputará en partidos de ida y vuelta, los cuales fueron programados para el próximo 17 y 24 de febrero del 2026. Ambos cotejos arrancarán desde las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT).

¿Cuándo inicia la pretemporada 2026 de Sporting Cristal?

Los futbolistas de Sporting Cristal se encuentran de vacaciones tras el cierre de la edición 2025. Sin embargo, luego deben presentarse a La Florida, Rímac, para el inicio de la pretemporada 2026. La fecha confirmada es el 5 de enero, por lo que jugadores y comando técnico tiene aún días de descanso.