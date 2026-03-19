Aseguran que Pablo Guede quiere dejar Alianza para firmar con San Lorenzo: "Se bajaría el sueldo"

Cada vez está más cerca de concretarse la transferencia de Pablo Guede a San Lorenzo, lo que dejará sin director técnico a Alianza Lima a poco del clásico con Universitario de Deportes. En ese sentido, recientemente informaron desde Argentina el enorme sacrificio que el entrenador argentino está dispuesto a hacer para irse de Matute y cumplir su sueño de volver a ‘Los Cuervos’.

Como sabemos, el DT de los blanquiazules es el principal candidato para llegar al ‘Ciclón’ y cambiar su rumbo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, en la Liga 1 le va muy bien debido a que tiene a los íntimos en el primer lugar y se encuentra invicto, por lo que su inminente partida ha dejado mucha preocupación en todos los hinchas del club alrededor del mundo.

Ahora, el periodista Gonzalo Orellano sostuvo una conversación con los colegas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez mediante el programa 'Hablemos de MAX', en el canal L1 MAX, y reveló que el director técnico de Alianza Lima hará un enorme sacrificio para poder dirigir una vez más a San Lorenzo de Almagro, algo que no todos los profesionales están dispuestos a realizar.

“Pablo Guede se bajaría el sueldo para adaptarse a la situación de San Lorenzo, Guede siempre soñó con volver, es el último técnico campeón en el 2016 contra Boca Juniors”, indicó el mencionado comunicador, señalando que el entrenador no tiene inconvenientes con ganar menos dinero si es que finalmente llega a ser el DT de ‘Los Cuervos’. Incluso, el estratega pondrá dinero de su propio bolsillo para pagar la cláusula de rescisión.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Pablo Guede en Alianza Lima?

En caso Pablo Guede decida dejar Alianza Lima antes de terminar su contrato, se sabe que el precio que deberá pagar el director técnico o San Lorenzo es un total de 300 mil dólares. Por lo que a los íntimos les llegará una fuerte suma de dinero si se concreta la salida de su actual director técnico.