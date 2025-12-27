Figura argentina llegó a Lima para firmar contrato y destacó a Sporting Cristal: "Equipo grande"

Sporting Cristal anunció a sus primeras incorporaciones para la siguiente temporada, donde tendrá la obligación de poder conquistar el título de la Liga 1 y apaciguar las críticas de su hinchada. En medio de ello, un destacado jugador argentino llegó a Lima para firmar contrato con los rimenses y no dudó en elogiar la grandeza del equipo.

Figura argentina llegó a Lima para firmar contrato y destacó a Sporting Cristal

La dirección deportiva de Sporting Cristal sabe que debe reforzar su plantel de la mejora manera tras haber dado salida a varios jugadores. Por ello, una de sus incorporaciones fue el lateral Juan Cruz González, quien llega para disputar el puesto con Leandro Sosa.

Precisamente, durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, previo a dirigirse a Lima, el futbolista fue interceptado por las cámaras de 'Entre Bolas' y fue consultado por como vive su llegada a la escuadra rimense. Ante ello, el lateral derecho señaló que está muy emocionado por llegar a un club grande y espera poder salir campeón.

Video: Entre Bolas

"Sé que Cristal es un club con mucha gente, un equipo grande que exige. Vengo preparado para todo. Sería muy lindo e importante poder salir campeón en el primer año", expresó el futbolista ante los medios presentes.

De igual manera, el lateral argentino señaló que pasará los exámenes médicos e indicó que no dudó cuando se le presentó la oferta de poder fichar por Cristal. En esa línea, es preciso recordar que, según la información que brindó el club, el futbolista deberá salir en óptimas condiciones en los chequeos médicos para que pueda firmar contrato.

"Vengo para hacerme los estudios médicos. Se dio la posibilidad, cuando se comunicaron con mi representante, obvio que con un equipo tan grande no lo dudamos y aceptamos rápido", aseguró.

Juan Cruz González y su rendimiento en el 2025

Durante la temporada 2025, Juan Cruz González formó parte de las filas de Chacarita Jrs. de la segunda división del fútbol argentino, club donde logró tener una gran regularidad jugando 25 partidos, donde disputó más de 2000 minutos y consiguió marcar 3 goles.

Asimismo, cabe señalar que en los últimos 3 años el futbolista ha sido considerado como titular en cada uno de sus equipos, jugando más de 60 partidos, una clara muestra de que llega con un gran ritmo futbolístico para el 2026.