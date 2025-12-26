Sporting Cristal impacta al oficializar la salida de futbolista para 2026: "Gracias por todo"

Sporting Cristal continúa con la conformación de su plantel para la próxima temporada, donde deberá ganar el título de la Liga 1 y ponerle fin a 5 años de sequía. Por ello, la directiva ha iniciado una reestructuración y, luego de anunciar a sus incorporaciones, oficializó la salida de uno de sus jugadores más prometedores.

Sporting Cristal impacta al oficializar la salida de futbolista para 2026

Tras el final de temporada, Sporting Cristal inició una 'purga' en su plantel y le dio salida a varias de sus figuras principales. Esta vez fue el turno de una de sus promesas que escaló desde las divisiones menores. Nos referimos al lateral de 22 años Gilmar Paredes, quien no extendió su vínculo y sale libre del equipo.

La escuadra rimense comunicó, mediante sus canales oficiales, que no renovarán el contrato de jugar y se marchará de forma inmediata del equipo. Asimismo, le dejaron un emotivo mensaje donde recordaron su promoción al primer equipo desde su equipo de reserva y le desearon suerte en sus próximo desafíos.

Gilmar Paredes no continuará en Sporting Cristal para el 2026.

"Gilmar Paredes terminó su contrato y deja de pertenecer a nuestro club, al que estuvo ligado desde nuestro Fútbol Formativo. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera. ¡Gracias por todo, Gilmar!", fue el mensaje de despedida del club.

Paredes hizo su debut con el primer equipo en el 2023, aunque no volvió a gozar de minutos. Por ello, inició un proceso de cesiones en las siguientes dos temporada, primero firmó por Cienciano y en el 2025 defendió los colores de Comerciantes Unidos, donde dejó una grata impresión.

Gilmar Paredes y sus números en esta temporada

Con el cuadro de Comerciantes Unidos, Gilmar Paredes logró obtener una gran regularidad, jugando 25 partidos en esta temporada. Además, considerando que tuvo un paso por las divisiones menores de la selección peruana es catalogado como una joven promesa en el fútbol peruano.

Por todo ello, el portal internacional Transfermarkt cotizó al futbolista con un valor de 275 mil euros en el mercado de fichajes. Una cifra que puede aumentar teniendo en cuenta su gran proyección.