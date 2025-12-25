Ex Central Córdoba revela su emoción por jugar con Sporting Cristal el 2026: "Muchas ganas"

Sporting Cristal viene definiendo su plantel para la siguiente temporada, donde deberá disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores con la obligación de llegar a fase de grupos, así como ganar el título de la Liga 1. Los rimenses han anunciado a sus primeras incorporaciones y siguen en busca de nuevos refuerzos. En esa línea, un exjugador de Central Córdoba reveló su emoción por jugar con los 'cerveceros'.

Ex Central Córdoba revela su emoción por jugar con Sporting Cristal

Sporting Cristal conoce la necesidad que tiene de poder ponerle fin a una sequía de 5 años sin título. Por ello, la dirección deportiva rimense se movió en el mercado y concretó la llegada del defensa Juan Cruz González, proveniente del club Chacarita Jrs con la obligación de mejorar la banda derecha del equipo.

Precisamente, el destacado lateral brindó una entrevista con 'Exitosa Deportes' y fue consultado por su sentir tras haberse anunciado su incorporación. Al respecto, Juan Cruz González reveló que está con "muchas ganas" de poder llegar a territorio peruano y sumarse al plantel de Cristal y conocer al DT Paulo Autuori.

Video: Exitosa Deportes

"Aún no he tenido la oportunidad de hablar con Paulo Autuori, ni de conocerlo. Estoy muy ansioso y con muchas ganas de poder estar en Perú y presentarme en el club para conocer a mis compañeros. Estuve hablando con Santi González para preguntarle unas cosas y que el me vaya guiando", mencionó el jugador.

De igual forma, previamente el lateral argentino de 29 años señaló que pondrá rumbo al Perú este viernes 26 de diciembre para pasar los exámenes médicos y poder firmar contrato con el cuadro bajopontino. Además, se pronunció sobre como se le da el jugar en plazas de altura.

"El 26 estoy viajando para Perú para hacerme la revisión médica y ya estaría todo. Jugando en Aucas me fue muy bien, a pesar de la altura, me sorprendí porque no sabía que me podía adaptar tan rápido a la altura", aseveró.

Juan Cruz González y su paso por Central Córdoba

Juan Cruz González inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Chacarita Jrs., donde logró un gran rendimiento y subió al primer equipo. En busca de tener mayor rodaje, el lateral argentino fue cedido a préstamo a las filas de Central Córdoba en 2021, donde llegó a disputar 19 partidos, pero no logró ganarse una regularidad en el equipo.