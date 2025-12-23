Sporting Cristal da el golpe y anuncia el fichaje de Cristiano Da Silva: ¿Quién es y de qué juega?

Este martes, Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas anunciando oficialmente el fichaje del jugador Cristiano Da Silva con miras a la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores. A continuación, repasa más sobre su trayectoria y perfil profesional.

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Cristiano Da Silva para el 2026

A través de sus redes sociales, la institución bajopontina confirmó la llegada del lateral extranjero de 32 años en reemplazo del argentino Nicolás Pasquini. Su arribo al conjunto del Rímac se dará por todo el 2026.

"Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva. Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes", señaló el club rimense en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Sporting Cristal anunció el fichaje de Cristiano Da Silva

¿Quién es y de qué juega Cristiano Da Silva?

Cristiano Da Silva Leite, es un futbolista brasileño que juega como lateral izquierdo. Tiene 32 años y durante el 2025 estuvo a préstamo en Operário-PR desde Goiás. En su natal país defendió la camiseta de escuadras como CRB de la Segunda División, Vitória-PE, Criciúma, Fluminense de la Serie A de Brasil y Chapecoense.

Vale mencionar que en el 2021, el defensor hizo historia tras vencer al Real Madrid con la camiseta de FC Sheriff de Moldavia, ex equipo del peruano Gustavo Dulanto. En aquel año, el cuadro de Da Silva superó 2-1 a los 'Merengues' por la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cristiano Da Silva enfrentó al Real Madrid por la Champions League/AFP

¿Cómo le fue a Cristiano Da Silva con Operário-PR este 2025?

A lo largo de la temporada, el experimentado lateral jugó un total de 31 partidos con el cuadro brasileño por el Campeonato Paranaense 2025, Serie B y Copa do Brasil. No tuvo la chance de marcar, sin embargo brindó 3 asistencias de gol, y sumó 2184 minutos.